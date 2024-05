Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia também ampliam vacinação contra a gripe

A exemplo de Americana e Santa Bárbara d’Oeste, as prefeituras de Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia ampliaram nesta quinta-feira (2) a vacinação contra a gripe para toda a população acima de 6 meses de idade.

A medida segue orientação do Ministério da Saúde. Até então, as doses estavam disponíveis apenas para os grupos prioritários.

Em Nova Odessa, a aplicação acontece nas sete UBSs (Unidades Básicas de Saúde) da cidade. Até a última terça, o município havia aplicado 5.753 doses da vacina contra a gripe nos grupos prioritários originais. O grupo com maior cobertura é o das puérperas, com 42%, seguido dos idosos, com 32%.

Vacinação em Nova Odessa – Foto: Prefeitura de Nova Odessa/Divulgação

Em Sumaré, a prefeitura informou que a imunização ocorre de segunda a sexta, das 8h às 15h, em todas as unidades de saúde, exceto a USF (Unidade de Saúde da Família) Viel. No Módulo Soma, o atendimento é de terça e quinta, e unidade do Cruzeiro atende só às quartas.

Os moradores precisam apresentar a Carteira de Vacinação ou documento de identificação em uma das unidades de saúde. A cidade já aplicou 21.739 doses, um total de 27,26% da cobertura vacinal.

Em Hortolândia, as pessoas podem se dirigir às UBSs das 8h às 15h30. Basta apresentar documento com foto e CPF. O município já imunizou 24.051 pessoas – cobertura vacinal de 32%.