Santa Bárbara amplia vacinação contra a gripe para toda a população

Doses seguem disponíveis de segunda a sexta-feira nas Unidades Básicas de Saúde - Foto: Divulgação

A vacinação contra a gripe foi ampliada para toda a população a partir desta quinta-feira (2) em Santa Bárbara d’Oeste. Passam a estar elegíveis para receber as doses todas as pessoas acima dos 6 meses de idade. A Campanha de Vacinação contra a Gripe já aplicou 17,5 mil doses na cidade. Os dados são do site RNDS (Rede Nacional de Dados em Saúde), do Ministério da Saúde. A iniciativa segue nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) da lista abaixo, de segunda a sexta-feira, sem necessidade de agendamento.

A ampliação atende recomendação do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde, que definem os públicos-alvo e o período da campanha, que esse ano ocorrerá até o dia 31 de maio.

Para receber a dose, é necessária a apresentação de documento pessoal com foto, CPF ou Cartão SUS. Os horários de funcionamento das salas de vacina devem ser consultados em cada unidade, por telefone ou pessoalmente.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Confira os locais de vacinação contra a gripe, de segunda a sexta-feira, em Santa Bárbara d’Oeste: