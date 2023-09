Adiamento da data do leilão aconteceu no mesmo dia em que o BNDES aprovou um financiamento de R$ 6,4 bilhões do projeto

O leilão do TIC (Trem Intercidades) Eixo Norte – que ligará Campinas a São Paulo -, antes previsto para 28 de novembro deste ano, foi adiado para 29 de fevereiro de 2024, de acordo com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Governador de São Paulo publicou vídeo sobre o assunto na última segunda (25) – Foto: Fernando Nascimento – Governo do Estado de São Paulo

A informação da mudança foi dada por Tarcísio em um vídeo publicado nesta segunda-feira (25) pelo prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis (MDB), em suas redes sociais.

A SPI (Secretaria Estadual de Parcerias em Investimentos) confirmou a alteração após questionamento do LIBERAL.

O adiamento da data do leilão aconteceu no mesmo dia em que o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) aprovou um financiamento de R$ 6,4 bilhões do projeto de implantação do TIC.

A assinatura do contrato com o Estado deverá ser feita nos próximos dias, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Também nos próximos dias, o edital de concorrência internacional, que visa a contratação de uma concessionária por 30 anos, deverá ser republicado com informações atualizadas.

O Estado estima um investimento de R$ 12,8 bilhões, geração de 10,5 mil empregos diretos, indiretos e induzidos, e 60 mil passageiros transportados por dia.

O projeto contempla o Serviço Expresso, que vai conectar Campinas e a Estação Barra Funda, na capital, com parada em Jundiaí; o Serviço Linha 7 Inicial e o Serviço Linha 7 – Rubi, que vão ligar a Estação Barra Funda a Jundiaí e atenderá as cidades de Caieiras, Franco da Rocha, Francisco Morato, Campo Limpo Paulista e Várzea Paulista; e o Serviço TIM, que vai unir Jundiaí e Campinas, com passagem por Louveira, Vinhedo e Valinhos.

O projeto do TIC Eixo Norte também contempla uma extensão até Americana, não inclusa nessa licitação.

DETALHES

No Expresso, os trens implantados poderão chegar até 140 km/h com capacidade máxima para 800 passageiros. A estimativa é de que o percurso de cerca de 100 km tenha duração de aproximadamente 60 minutos.

Segundo o Estado, os prazos para entrega do serviço intermetropolitano (2029) e de todo o TIC (2031) estão mantidos.