Justiça suspende assinatura de concessão do Trem Intercidades entre Campinas e São Paulo

A 9ª Vara de Fazenda Pública de São Paulo suspendeu nesta terça-feira (23), de forma liminar, a assinatura do contratado de concessão do TIC (Trem Intercidades), entre Campinas e São Paulo, para o consórcio C2 Mobilidade Sobre Trilhos, liderado pelo Grupo Comporte e que venceu um leilão realizado pelo governo estadual, em fevereiro deste ano.

O pedido da liminar foi feito pelo STEFSP (Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias de São Paulo), que ingressou com um mandado de segurança na Justiça apontando irregularidades no processo de licitação.

Leilão foi realizado no final de fevereiro – Foto: Marcelo S. Camargo / Governo do Estado de SP

Ao LIBERAL, a Secretaria de Parcerias em Investimentos do Estado disse que a decisão foi dada dentro do prazo para manifestação, sem análise do contraditório, e que irá recorrer. A pasta ainda destacou que responderá a todos os questionamentos para cumprir com os ritos legais.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Segundo o advogado Gabriel Ferreira Pires da Costa Fernandes, que defende o sindicato, a ação foi movida devido a 13 irregularidades encontradas no processo licitatório.

Entre elas estão a aglutinação de objetos, como o TIC Eixo Norte e a desestatização da Linha 7-Rubi da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) – que também integra a licitação -, direitos de trabalhadores e o fato da C2 ter sido a única participante do leilão, o que afetaria a competitividade.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Porém, mesmo com a ação, o Estado convocou o consórcio a assinar contrato em publicação no Diário Oficial do último dia 5. Se o acordo fosse oficializado, o mandado de segurança perderia efeito e, por esse motivo, o sindicato solicitou a suspensão em caráter liminar.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

A juíza Simone Gomes Rodrigues Casoretti, da 9ª Vara de Fazenda Pública de São Paulo, acatou o pedido e determinou que o contrato não seja assinado até o mérito da ação ser analisado.

A concessão envolve a implementação, manutenção e operação do TIC, da Linha 7-Rubi e de um serviço de Jundiaí a Campinas.