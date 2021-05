Estrada Ivo Macris está na fase três de pacote do governo, diz vice-governador

A estrada Ivo Macris, que liga Americana a Paulínia, está na fase três do programa Novas Vicinais, do governo paulista, anunciado na última quarta-feira. A afirmação é do vice-governador Rodrigo Garcia (DEM). A via não foi contemplada nas duas primeiras etapas, como informado pelo LIBERAL. De acordo com Garcia, a próxima fase será anunciada nos próximos dias.

Vicinal liga Americana a Paulínia e é alvo de reclamações há anos – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

A revelação do vice-governador foi feita na manhã desta sexta-feira, em Santa Bárbara d’Oeste, durante lançamento do Programa Vida Longa, convênio estadual com a prefeitura.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Em coletiva após a solenidade, o vice desconversou sobre possível ida ao PSDB. Mas antes de discursar no evento, ouviu apelo do deputado federal tucano Vanderlei Macris.

“Os investimentos que o Estado tem feito estão fora do contexto nacional. Eu vejo em Brasília, estão cuidando apenas da pandemia do coronavírus e deixando de investir, isso dificulta muito”, iniciou Vanderlei.

“O Governo de São Paulo fez ajuste fiscal junto com a Assembleia Legislativa para garantir investimentos para a região, como o Vida Longa e também com o anuncio do pacote das estradas vicinais”.

O deputado aproveitou para fazer apelo. “Agora teremos a terceira fase, espero que a região seja contemplada com o reparo na Ivo Macris, e que seja brevemente, conforme me disse o próprio governador João Doria”.

Garcia confirmou a presença da Ivo Macris na próxima fase do pacote – Foto: Pedro Heiderich/ O Liberal

Depois, o vice-governador confirmou. “O programa traz investimento e segurança, melhorando a logística. E já autorizamos 156 novas estradas para serem reformadas, da terceira fase, que serão anunciadas pelo governador nos próximos dias. A Ivo Macris está inclusa”.

O programa de recuperação das vicinais tem como objetivo recuperar e pavimentar as vias municipais. Na RPT (Região do Polo Têxtil), apenas a Estrada Municipal Mineko Ito, que liga Sumaré a Honda Automóveis, foi beneficiada pelo pacote das duas primeiras fases.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

OBRAS. Garcia revelou também que o Estado deve divulgar em breve pacotes de obras que incluirão a RPT (Região do Polo Têxtil). “Além das estradas vicinais, estamos fechando acordo com as concessionárias de rodovias aqui da região para investirmos em infraestrutura. Teremos também um importante programa de ampliação de creches que os municípios terão acesso”.