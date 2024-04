Em Americana, Tarcísio promete retomar obra de creche no Boer e diz que objetivo é iniciar aulas em 2025

O governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), prometeu retomar a obra da Creche Escola do Jardim Boer 1, em Americana, e disse que o objetivo é iniciar as aulas no ano que vem. A declaração foi dada nesta quinta-feira (25) durante evento para entrega do Residencial Nova Aliança, na região da Praia Azul.

Governador esteve em Americana nesta quinta-feira – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Iniciada em 2018 e atrasada há mais de quatro anos, a obra da creche está travada desde maio de 2021, quando o Estado rescindiu contrato com a empresa responsável pela construção. No mesmo ano, uma nova licitação foi aberta, mas não houve interessados.

No início deste mês, o LIBERAL visitou o prédio inacabado e constatou que a estrutura tem sofrido com vandalismo e deterioração. As paredes possuem marcas de umidade e rachaduras. Já algumas telhas, janelas, pias e azulejos estão danificados.

A situação tem incomodado moradores do bairro e pais de alunos da Escola Estadual Professora Leny Apparecida Pagotto Boer, que fica ao lado da creche.

Após questionamento da reportagem, o governador lembrou dos problemas que levaram ao travamento da obra. Porém, segundo ele, o Estado está nos últimos trâmites para abrir uma nova licitação, retomar a construção e finalizar até 2025.

“Nós estamos fazendo todos os levantamentos, vamos fazer uma licitação, vamos dar verdade, vamos contratar e é uma obra rápida e simples, né? Então, a gente vai ver para que no ano letivo do ano que vem a gente possa ter essa creche disponível”, afirmou.

A Seduc-SP informou que, em março deste ano, engenheiros da FDE (Fundação para o Desenvolvimento da Educação) visitaram a obra para fazer uma revisão orçamentária do projeto, necessária para um novo edital.

Ainda de acordo com a pasta, em resposta ao LIBERAL em setembro de 2022, 69,65% do prédio está concluído. No entanto, essa porcentagem pode ser alterada quando for retomada a edificação.

HABITAÇÃO

Tarcísio veio a Americana para participar da entrega de 530 casas do Residencial Nova Aliança, empreendimento subsidiado pelo programa Casa Paulista, do governo estadual.

O conjunto habitacional fica na Estrada Municipal Alvin Biasi, no bairro Fazenda Santa Lúcia, na região da Praia Azul.

As obras do residencial começaram em março de 2021. Segundo a Prefeitura de Americana, o residencial ocupa uma área total de 160 mil m², com o investimento total de aproximadamente R$ 70 milhões.

As casas têm 53 m², com dois dormitórios, sala, cozinha e banheiro, e estão em terrenos de 150 e 220 m².