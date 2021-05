Obra de ‘vila’ para idosos começa segunda e deve ficar pronta em um ano

Definidas pelas autoridades como uma “vila” para idosos carentes em Santa Bárbara d’Oeste, as casas do Programa Vida Longa, uma parceria do Estado com a prefeitura, começam a ser construídas a partir de segunda-feira (10), no Cândido Bertini.

Projeto das moradias; idosos terão área de lazer e acompanhamento da prefeitura – Foto: Reprodução

A previsão é de que as 28 moradias, que poderão abrigar até 56 idosos em situação de vulnerabilidade social, fiquem prontas em um ano.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp



O evento da assinatura do início do convênio aconteceu na manhã desta sexta-feira (7), no local da obra, em área entre as ruas Rússia, Polônia e Adélia Bertini.

Estiveram presentes na solenidade o vice-governador Rodrigo Garcia (DEM), que desconversou sobre ida ao PSDB, e o secretário do Estado de Habitação, Flávio Amary, além do prefeito Rafael Piovezan (PV), o ex-prefeito Denis Andia, vereadores, e políticos da região.



Em outubro de 2019, o Governo do Estado de São Paulo lançou o Programa Vida Longa e incluiu Santa Bárbara dentre as cidades beneficiadas. A prefeitura definirá como vai escolher os futuros beneficiados.



O convênio foi assinado por Denis em dezembro de 2020. “É um marco extremamente importante para a cidade, na área social, para tratar da população vulnerável, que precisa deste olhar”, declarou Piovezan.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter





O público-alvo do programa são idosos que sejam sozinhas e sem acesso a moradia. A exigência é de que a renda não ultrapasse dois salários-mínimos e que residam há, pelo menos, dois anos na cidade. Devem ainda ter autonomia para realizar tarefas diárias.



“São idosos que vão morar em uma vila, na melhor definição, com o que há de melhor: área de lazer, saúde, entretenimento, convívio social, atividades e acompanhamento da Assistência Social. Sabemos como é difícil e importante essas conquistas”, afirma o prefeito.

Piovezan fez agradecimento especial a Denis, que assinou o convênio – Foto: Pedro Heiderich/O Liberal





Denis recebeu agradecimento especial. “Parte muito grande desse sonho, desse trabalho, foi construído pelo Denis como prefeito, um trabalho dedicado, focado naqueles que mais precisam. É um momento especial, agradeço em nome dos barbarenses”, ressaltou Piovezan.



Garcia comemorou o início da obra. “É um condomínio horizontal, de casas térreas, com academia ao ar livre, para idosos que não têm onde morar. Santa Bárbara recebe o programa já com um aprendizado do Estado de convênios do programa com outras cidades”.