DAE reinstala segunda bomba e retoma 100% de captação de água em Americana

Autarquia conta com o antigo sistema de captação e duas bombas do novo sistema, o que já permite captar do Rio Piracicaba 1,3 mil litros por segundo

DAE instala segunda bomba na captação de água após problema que provocou desabastecimento em Americana - Foto: Susy Coutinho/DAE Americana

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) instalou na manhã desta terça-feira (11) o motor da segunda bomba do sistema de captação de água e com isso voltou a retirar o volume total permitido do Rio Piracicaba. Segundo a autarquia, o abastecimento será normalizado gradativamente.

O problema na distribuição de água começou na madrugada do último sábado (8), quando houve o rompimento em uma junta de um registro cuja causa está sendo apurada por técnicos do departamento.

Segundo o DAE, a situação demorou a ser informada por um funcionário responsável pelo monitoramento da captação e, como as bombas ficam em um lugar fechado, semelhante a um fosso, a água começou a subir e deixou os maquinários submersos, danificando os motores. O trabalhador foi afastado pelo DAE.

Ainda no sábado, a autarquia consertou a junta e acionou o antigo sistema de captação para evitar total desabastecimento. Já os motores das quatro bombas do novo sistema tiveram de passar por manutenção, sendo que o primeiro foi reinstalado nesta segunda (10) e o segundo, nesta terça (11).

Com as reinstalações, atualmente o departamento conta com o antigo sistema de captação e duas bombas do novo sistema, o que já permite a volta da captação de água com 100% da sua capacidade. O DAE tem autorização para captar até 1,3 mil litros de água por segundo do Rio Piracicaba.

O ponto de captação de água de Americana no Rio Piracicaba – Foto: Marília Pierre / Prefeitura de Americana

O LIBERAL questionou o DAE, nesta terça, sobre os custos envolvidos nos consertos da junta e dos motores das bombas, mas a autarquia informou que os valores não estão fechados, já que ainda há outros dois motores passando por manutenção.

A mão de obra para retirada e transporte das bombas até a empresa onde os reparos são realizados foi da própria autarquia, com o suporte de uma empresa terceirizada.

O problema tem afetado o abastecimento de Americana desde o último sábado. Nesta segunda, o LIBERAL recebeu reclamações sobre falta d’água de moradores dos bairros São Vito, São Luiz, Jardim Terramérica, Vila Amorim, Parque Gramado, Vale das Paineiras, Praia dos Namorados, Jardim da Balsa, Cidade Jardim e Santa Maria.

O DAE justificou que a distribuição de água será normalizada gradativamente e que os níveis dos reservatórios estão baixos por conta da captação, que foi afetada nos últimos dias.