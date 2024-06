Abastecimento de água foi normalizado em 70% de Americana, segundo o DAE

Segundo o DAE, sistema antigo de captação está garantindo a retomada do fornecimento de água; autarquia reforça a importância do consumo consciente

Após o rompimento de uma junta de registro na captação de água bruta de Americana, no Rio Piracicaba, que paralisou o sistema e prejudicou o abastecimento em várias regiões da cidade neste sábado (8), o DAE (Departamento de Água e Esgoto) informou na noite deste mesmo dia que 70% do fornecimento de já havia sido normalizado no município.

Captação teve sistema prejudicado e motores foram enviados para manutenção – Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

Ainda de acordo com a autarquia, o índice deve seguir aumentando até que a cidade seja gradativamente abastecida, até a totalidade. Apesar disso, é importante ressaltar a necessidade do consumo consciente, a fim de evitar novas situações de desabastecimento.

O problema desta manhã comprometeu os quatro motores da nova captação, que já foram enviados para manutenção e devem ser colocados em funcionamento na próxima terça-feira (11).

No entanto, quando o defeito foi constatado, o antigo sistema de captação foi ativado para o abastecimento da cidade, garantindo a retomada do serviço na maior parte do município.

Problema recorrente

Esta é, ao menos, a terceira vez em quatro meses que Americana enfrenta problemas na captação do Rio Piracicaba. Em fevereiro, o rompimento de um anel de vedação de uma adutora do sistema afetou o abastecimento em toda a cidade.

Poucos dias antes deste episódio, o departamento precisou realizar uma manutenção em um dos filtros da Estação de Tratamento de Água 1, que teve uma comporta danificada. Com isso, foi necessário diminuir a vazão de água captada.