Rompimento na captação de água bruta afeta abastecimento em Americana

Algumas regiões da cidade já estão com falta d'água na manhã deste sábado; DAE recomenda uso consciente ao longo do dia

A Prefeitura de Americana informou na manhã deste sábado (8) que o DAE (Departamento de Água e Esgoto) trabalha para resolver um rompimento de uma junta de registro na captação de água bruta da cidade, no Rio Piracicaba. O problema afetou o abastecimento em algumas regiões da cidade.

Problema ocorreu na captação de água no Rio Piracicaba – Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

De acordo com a administração, as equipes da autarquia já estão atuando nos reparos, para que o problema seja solucionado o quanto antes, mas a orientação é para que a população em geral faça o uso consciente da água ao longo do dia.

Segundo o DAE, o rompimento fez com que a água vazasse na captação e, por isso, ela precisou ser desligada. A captação antiga está em processo de ligamento.

Com isso, a água voltará a ser captada e enviada à ETA (Estação de Tratamento de Água) e, posteriormente, destinada aos reservatórios de todo o município. No entanto, ainda não há uma previsão de normalização do abastecimento.