Conheça o LIBERAL: 4ª edição do Café com Assinantes ocorre no dia 27 de junho

3ª edição do Café com Assinantes, no LIBERAL - Foto: Leonardo Matos/Liberal

A 4ª edição do Café com Assinantes do LIBERAL está marcada para 27 de junho, uma quinta-feira. A iniciativa oferece aos assinantes do LIBERAL a oportunidade de conhecer a sede do jornal e como funciona a produção do noticiário. As inscrições já podem ser feitas por meio deste link.

Serão selecionados de 8 a 10 participantes para o encontro. A seleção buscará formar um grupo diverso de assinantes, que possam ter diferentes pontos de vista sobre o trabalho do jornal. Os selecionados serão contatados pelo LIBERAL para a confirmação da participação.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Além de serem apresentados à Redação, os leitores visitam a biblioteca que guarda o acervo de edições do jornal e os setores de impressão, comercial e de diagramação.

Durante o tour, os visitantes ainda passam pelos estúdios da Rádio Gold (FM 94.7) e Zé FM 76.3, ambas de propriedade do Grupo Liberal.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

A primeira edição do evento ocorreu no dia 28 de fevereiro. Na ocasião, oito assinantes participaram. Eles visitaram as instalações do jornal e, ao final, puderam opinar sobre como avaliam o trabalho do LIBERAL

Já a segunda edição se deu no dia 27 de março e contou com assinantes de longa data. Na terceira edição, realizada no final de abril, leitores com histórias ligadas ao LIBERAL fizeram a visita.

4ª Edição do ‘Café com Assinantes’ do LIBERAL

Quando será?

27 de junho, das 16 às 18 horas

Onde será?

Sede do LIBERAL, na Rua Tamoio, número 875, bairro Santa Catarina, em Americana

Quem poderá participar?

Assinantes do LIBERAL

Como se inscrever?

Por este link ou pelo telefone (19) 3471-0302.