Leitores conhecem o LIBERAL na primeira edição do ‘Café com Assinantes’

Grupo de assinantes visitou sede do Grupo Liberal para entender como funciona processo de produção do noticiário

Leitores debateram o jornal junto do editor-executivo João Colosalle - Foto: Marcelo Rocha_Liberal.JPG

Diariamente, diversos assinantes e leitores vão à sede do Grupo Liberal, na Vila Santa Catarina, em Americana, em busca de algum serviço ou para resolver alguma pendência: pagamento de assinatura, recebimento de jornais, sugestão de pautas, entre outros.

Um caso comum, por exemplo, é a compra de anúncios tanto no jornal impresso quanto nas mídias digitais. Essas pessoas são prontamente atendidas e quando o procedimento é terminado, o anúncio sai do balcão e passa pelas mãos de diversos profissionais da empresa até ser publicado.

Já o comprador vai embora, depositando no veículo a confiança de que aquele conteúdo será colocado no espaço negociado. Por segurança, a relação tem uma “parede”: o balcão da recepção.

Na última quarta-feira, 28, o Grupo Liberal derrubou essa barreira e convidou oito pessoas para participarem da 1ª edição do Café com Assinantes. Eles tiveram a oportunidade de conhecer as dependências do veículo e conversar com repórteres, editores, diagramadores, radialistas e demais profissionais.

“É legal ver quantas pessoas estão por trás dos conteúdos, porque a gente só vê o resultado final. Tem vários procedimentos até chegar para nós e há uma integração dos funcionários”, comentou a escritora Carolina Gomes Salvador, de 22 anos, uma das convidadas.

Participaram da ação do LIBERAL, ainda, Frederico Schneider, de 52 anos; o engenheiro civil José Angelo Coelho, de 59; os advogados Jailton Ribeiro Chagas, de 67, e Renato Gumier Horschutz, de 48; os técnicos em informática Carlos Matos, de 49, e Elaine Aparecida Gomes Nascimento Boleli, de 53; e o professor de krav magá, Daniel Marcos de Oliveira Miguel, de 46.

Visitantes puderam conhecer como é o funcionamento e a programação da Gold – Foto: Marcelo Rocha_Liberal.JPG

Guiados pelo editor-executivo do LIBERAL, João Colosalle, e pela supervisora de assinaturas do LIBERAL, Bruna Ramalho, os participantes iniciaram a visitação às 16h no já conhecido balcão da recepção. Na sequência, eles conheceram o setor de telemarketing e a biblioteca do grupo, que reúne livros com todas as edições impressas do jornal desde a fundação, em 1952. No local, os convidados revisitaram fatos históricos e relembraram anúncios e personagens históricos de Americana e região.

O percurso continuou com o setor de RH (Recursos Humanos) e os estúdios da Rádio Gold (FM 94,7) e da Rádio Clube (AM 580), onde conversaram com locutores, que apresentaram como é feita a programação musical.

Na Redação e na Diagramação, os convidados conheceram todos os processos para produção e apresentação de uma notícia, bem como os colaboradores que diariamente fazem a apuração e edição das informações.

Já no setor comercial, os participantes foram recepcionados pela diretoria do Grupo Liberal com um café da tarde e debateram pautas, falaram sobre o cenário jornalístico em Americana e até mesmo deram sugestões e fizeram reclamações ou elogios. Os convidados ainda conheceram a parte de impressão dos jornais.

Editor de Arte, Fábio Natali explicou a importância do projeto gráfico para o grupo de assinantes – Foto: Marcelo Rocha_Liberal.JPG

Assinante desde 1985, Elaine contou que chegou a recusar propostas de assinatura de concorrentes. “Na minha casa, a tradição é: a primeira pessoa a ler o LIBERAL sou eu. Eu brigo se alguém ler antes. Gosto muito e hoje eu fiquei feliz porque pude conhecer como funciona toda a estrutura e a preocupação na produção”, disse.

Por sua vez, Renato atua no setor de ações trabalhistas da Prefeitura de Americana e revelou que algumas vezes o grupo traz informações antes mesmo de chegar a ele no Executivo. O advogado ainda apontou a inovação do LIBERAL como um dos destaques da visitação.

Acervo de edições antigas do LIBERAL foi explorado por grupo de assinantes que participou de visita – Foto: Marcelo Rocha_Liberal.JPG

A iniciativa também serviu para o jornal estreitar laços e entender o que pensam os assinantes sobre o trabalho realizado desde o balcão até a Redação e a Diagramação.

“Foi muito gratificante ouvir como cada um dos leitores se relaciona com o LIBERAL. Pessoas de diferentes idades, com diferentes ideias, mas que percebem quão importante é o trabalho da imprensa e do jornal”, comentou Colosalle, que afirmou que um novo encontro deve ocorrer no final deste mês.