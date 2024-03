2ª edição do Café com Assinantes reúne leitores de ‘longa data’ do LIBERAL

Participantes tiveram a oportunidade de conhecer as dependências do veículo, desde o setor de impressão até a redação

O Grupo Liberal abriu as portas de sua sede, na Vila Santa Catarina, em Americana, para a 2ª edição do Café com Assinantes, realizada nesta quarta-feira (27).

Os participantes tiveram a oportunidade de conhecer as dependências do veículo, desde o setor de impressão até a redação, debater a produção de conteúdos e trazer sugestões.

Assinantes durante visita no estúdio da Gold (94,7 FM), na tarde desta quarta-feira – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

A ação também reuniu leitores de “longa data” do LIBERAL, que nunca tinham passado do balcão de recepção e se mostraram surpresos com a estrutura do grupo.

A diretora de escola Silvana Stradiotto, 67, destacou a quantidade de funcionários e disse que conhece alguns deles em mais de 35 anos de assinatura.

“São trabalhadores que estão aqui há muito tempo, o que é muito interessante. Isso é importante porque cria raízes, dá uma identidade ao jornal, a gente sabe quem escreve. Vira como se fosse uma família”, comentou.

Já a dentista e assinante do LIBERAL há duas décadas, Kátia Dainese, 59, ficou impressionada com a biblioteca, que reúne livros com todas as edições impressas do jornal desde a fundação, em 1952.

“É muito bonito e importante todos aqueles jornais preservados. Só de entrar na sala já vem aquele cheiro de jornal velho, dá uma nostalgia”, disse.

Por sua vez, o aposentado João Carlos Polidoro, 69, gostou de conhecer os estúdios da Gold (FM 94,7) e da Rádio Clube (AM 580), onde conversou com locutores que apresentaram como é feita a programação musical. Ele é assinante do LIBERAL há 44 anos.

Também participaram dessa 2ª edição Neuci Vieira Brasileiro, 39; Davi Fernando Goçalves, 54; Luiz Claudino de Oliveira, 64; e Zaide Vasselo de Oliveira, 60.

Todos foram guiados pelo editor-executivo do LIBERAL, João Colosalle, e pela supervisora de assinaturas do LIBERAL, Bruna Ramalho.

O Café com Assinantes é uma iniciativa do jornal para estreitar laços e entender o que pensam os assinantes sobre o trabalho realizado pelo Grupo Liberal desde o balcão até a redação e a diagramação. Novas edições devem ser realizadas nos próximos meses.