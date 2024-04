Terceira edição do Café com Assinantes reúne leitores com histórias ligadas ao LIBERAL

Participantes puderam conhecer a estrutura da sede do Grupo e entender o funcionamento do jornal em todos os setores

Leitores conversam com editor-executivo João Colosalle na Redação do LIBERAL durante a 3ª edição do Café com Assinantes - Foto: Leonardo Matos/Liberal

A terceira edição do Café com Assinantes, iniciativa promovida pelo Grupo Liberal, aconteceu nesta quinta-feira (25). Ao todo, nove leitores do LIBERAL estiveram na sede da empresa, na Vila Santa Catarina, em Americana, para visitar o jornal.

O encontro permitiu que os assinantes conhecessem as dependências do LIBERAL, desde os setores administrativos até a Redação e impressão do jornal. Além disso, puderam debater sobre os conteúdos publicados e trazer sugestões de melhorias ao produto final. O tour também passou pelos estúdios das rádios Gold (94.7 FM) e Clube (AM 580).

Na edição deste mês, a visita foi feita por assinantes que possuem histórias ligadas ao LIBERAL. Um deles é o engenheiro Doriene Dellagnezze, de 71 anos, que diz que teve seu primeiro contato com a leitura por meio do jornal.

“Eu tenho o jornal desde que nasci, então na minha família o jornal LIBERAL faz parte. As primeiras letras eu aprendi no jornal, com a minha mãe, que ia ensinando, porque não tinha escola infantil em 1952. A gente aprendia assim”, disse.

Também esteve na sede do grupo o jornalista Aparecido Januário, de 67 anos, que trabalhou como repórter do LIBERAL em 1980. Ele ressalta o salto tecnológico do jornal após quatro décadas. “O que mais me destacou foi o avanço da tecnologia dentro da imprensa, com computadores, novos profissionais”, disse.

“O jornal é bem diagramado e é o que precisamos, de notícias novas, chegando em cima do tempo. Antigamente demorava muito para chegar a notícia e enviá-la ao público”, completou Januário.

Já a professora aposentada Rosaine Maria Moro, de 55 anos, lembrou que costumava visitar o jornal com seus alunos. No entanto, ressaltou que dessa vez a experiência foi diferente.

“Com as crianças a gente tem uma outra visão. Era muito bom com elas, eu conheci toda a parte física do jornal. Agora foi a parte intelectual, foi muito mais legal esse momento de refletir, falar sobre as notícias. Foi totalmente diferente, foi maravilhoso”, disse.

Participantes

Também participaram do Café com Assinantes Geraldo Moro, de 61 anos; Raymond Tubert, 78; José Luiz Leme da Fonseca, 74; José Antônio Fossaluza, 75; e Delfi Dellagnezze, 84. Eles foram guiados pelo editor-executivo do LIBERAL, João Colosalle, e pela supervisora de assinaturas do LIBERAL, Bruna Ramalho.

O Café com Assinantes é uma iniciativa do jornal para estreitar laços e entender o que pensam os assinantes sobre o trabalho realizado pelo Grupo Liberal desde o balcão até a Redação e a diagramação. Novas edições devem ser realizadas nos próximos meses.

*Estagiário sob supervisão de João Colosalle