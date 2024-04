Chico cita abertura de ruas no Calçadão como alternativa para melhorar movimento no Centro de Americana

Chefe do Executivo disse que vê fechamento de comércios com tristeza e preocupação; reunião discutiu possibilidade de estudo

O prefeito de Americana, Chico Sardelli (PL), tem estudado a abertura de ruas no Calçadão como alternativa para melhorar o movimento do Centro e evitar que comércios fechem as portas. A possibilidade foi citada pelo chefe do Executivo nesta segunda-feira (1º) em entrevista ao LIBERAL.

Prefeito diz que vem procurando alternativas para a região central de Americana – Foto: Marilia Pierre/Prefeitura de Americana

Questionado sobre o encerramento das atividades de algumas lojas da região central, entre elas a Bachega Calçados e a Red Surf, Chico disse que vê a situação com “tristeza e preocupação”, mas destacou que o consumidor mudou o seu perfil com a pandemia da Covid-19, já que passou a fazer compras dentro do seu bairro ou por meio da internet.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Segundo ele, para manter as lojas do Centro em atividade, a administração tem estudado alternativas. “Estamos vendo a possibilidade de abertura das ruas para que possa transitar veículos e possa trazer mais movimento, mas estamos ouvindo e vendo as possibilidades para mudanças radicais”, disse.

Nesta terça (2), o chefe do Executivo se reuniu com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros, para discutir a questão do Calçadão.

De acordo com Rafael, está sendo cogitada a contratação de uma empresa para fazer um estudo sobre a atual vocação do Centro e como a prefeitura poderia incentivar esse desenvolvimento.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

A abertura de ruas no Calçadão tem sido assunto desde 2022 e um estudo já foi feito pela prefeitura, Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana) e Sincomercio, o sindicato patronal do comércio varejista de Americana e região.