Loja localizada no Centro de Americana deve encerrar as atividades até final de abril, com o fim do estoque

A Bachega Calçados, loja tradicional de Americana, está prestes a encerrar suas atividades após 51 anos de história. A previsão é de que as portas fechem definitivamente até o final de abril, com o fim do estoque.

Loja na região central de Americana foi fundada em 1973, por Manoel Bachega – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Localizada na Rua Trinta de Julho, no Centro, a loja foi fundada em 1973 por Manoel Bachega. Há cerca de 40 anos, o filho Manoel Bachega Junior, mais conhecido como Junior da Bachega, assumiu o negócio.

Segundo Junior, a decisão de encerrar as atividades não é apenas por falta de sucessão, já que seus filhos seguiram caminhos profissionais distintos. Uma série de fatores contribuíram.

“É uma soma de motivos. Os centros comerciais nos bairros cresceram significativamente, desviando a clientela do Centro. Além disso, a implantação da Zona Azul afastou ainda mais os clientes, assim como a diminuição da movimentação nas agências bancárias próximas e o aumento desproporcional nos aluguéis, tornando o negócio inviável. Além disso, após tantos anos de trabalho, estamos todos cansados”, comentou Bachega Junior.

O encerramento das atividades da Bachega Calçados não é um caso isolado na área central. Na semana passada, a loja Red Surf, voltada especialmente para o público masculino, anunciou que fechará suas portas até o dia 30 de março. O estabelecimento tem mais de duas décadas de história na Rua Sete de Setembro.

O declínio do comércio local é atribuído às mudanças no comportamento dos consumidores, que agora preferem realizar transações bancárias online, reduzindo assim a necessidade de frequentar as agências próximas às lojas. Além disso, a escassez de estacionamento na região tem sido um obstáculo para atrair clientes.