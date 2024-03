Localizada na Rua Sete de Setembro, Red Surf encerra as atividades em 30 de março

Loja tradicional de Americana, a Red Surf anunciou nesta terça-feira (5) o fechamento no dia 30 de março. Voltado especialmente para o público masculino, o estabelecimento funciona há mais de 20 anos na Rua Sete de Setembro.

Segundo informações apuradas pelo LIBERAL, o fechamento é atribuído à mudança no comportamento dos consumidores. A região onde fica a loja, antigamente, era movimentada por conta de agências bancárias nas proximidades. Com as transações bancárias online, a percepção é de que o movimento dos bancos também caiu, afetando o comércio ao redor.

Proprietária destacou que movimentação de clientes diminuiu consideravelmente – Foto: Claudeci Junior/Liberal

A proprietária, que preferiu não ser identificada, destacou que a movimentação de clientes na área diminuiu consideravelmente ao longo do tempo, também pela dificuldade de estacionamento na região, afetando não apenas a Rua Sete de Setembro, mas todo o Centro.

Embora a proprietária tenha considerado encerrar as operações durante o primeiro ano da pandemia, em 2020, conseguiu manter a loja aberta.

No entanto, os esforços para mantê-la em funcionamento como um outlet não foram suficientes devido à falta de movimento, segundo ela.