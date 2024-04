Cetesb dá uma semana para DAE de Americana apresentar informações sobre elevatórias e esgoto

A Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) estabeleceu um prazo até 24 de abril para o DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana apresentar informações sobre as estações elevatórias e sobre o esgoto do município. Caso o relatório não seja entregue, a autarquia estará sujeita a sanções a serem aplicadas pelo órgão estadual.

Despejo de resíduo de tinturaria no Ribeirão Quilombo, em Americana – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Após questionamento da reportagem, a autarquia confirmou que todas as informações serão enviadas dentro do prazo.

A exigência da companhia se deu após matéria do LIBERAL publicada nesta quarta (17) sobre um despejo de resíduo de tinturaria no Ribeirão Quilombo.

Segundo o DAE, o problema foi causado por uma manutenção realizada na elevatória do Guaicurus, próxima ao Velódromo Municipal Miguel Stoco.

Esse foi, ao menos, o terceiro despejo neste ano devido a problemas com estruturas da autarquia. Na semana passada, uma falta de energia elétrica na Estação do Nova Carioba levou ao extravasamento do esgoto, que caiu no Rio Piracicaba. Já em março, uma tubulação rompida contaminou o Córrego Santa Angélica.

Diante da reincidência, a Cetesb solicitou ao DAE um mapa das bacias de coleta de esgoto de Americana e as respectivas estações de tratamento e elevatórias.

O levantamento deverá conter informações sobre manutenção preventiva e corretiva, periodicidade de manutenção e de que forma são comunicados serviços realizados e possíveis intercorrências.

A autarquia também deverá mostrar o funcionamento de cada instalação, com dados sobre área abrangida, capacidade volumétrica e existência ou não de bombas reservas emergenciais de energia elétrica — com dispositivos de segurança. Por fim, a Cetesb pediu a característica principal do efluente sanitário ou industrial.