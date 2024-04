Manutenção em elevatória causa despejo de esgoto no Ribeirão Quilombo, em Americana

LIBERAL constatou encanamento do DAE levando resíduo de tinturaria até o leito do ribeirão; autarquia diz que problema foi resolvido

Uma manutenção realizada na Estação Elevatória de Esgoto do Guaicurus, próxima ao Velódromo Municipal Miguel Stoco, em Americana, causou o despejo de esgoto no Ribeirão Quilombo, segundo o DAE (Departamento de Água e Esgoto).

Reportagem observou nesta segunda resíduo de tinturaria segundo despejado no ribeirão – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

O LIBERAL observou nesta segunda-feira (15) um encanamento da autarquia levando resíduo de tinturaria até o leito do ribeirão.

O departamento destacou que o problema foi resolvido. Por sua vez, a Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) disse que irá levantar informações sobre o ocorrido e se manifestará na manhã desta quarta (17).

A situação foi flagrada pelo desenvolvedor de softwares Matteo Polizeli, de 22 anos. Ele contou que já encontrou um resíduo semelhante no córrego que passa pela Avenida Nossa Senhora de Fátima e que quando viu a coloração escura do Ribeirão Quilombo chegou a acreditar que era a mesma água contaminada.

A reportagem foi até o local e encontrou um encanamento que estava despejando a água de coloração escura e com cheiro forte no ribeirão.

Devido à quantidade, parte desse esgoto se agrupou na borda do leito, próxima à saída da canalização do Córrego Santa Angélica. De acordo com o DAE, o despejo aconteceu por conta de uma manutenção na Estação do Guaicurus.

Esse é o terceiro despejo neste ano causado por problemas com as estruturas da autarquia. Na semana passada, uma falta de energia elétrica na Estação do Nova Carioba levou ao extravasamento do esgoto, que caiu no Rio Piracicaba. Já em março, uma tubulação rompida contaminou o Córrego Santa Angélica.