Tinta e esgoto são despejados no Córrego Santa Angélica, em Americana

Um despejo irregular de resíduo de tinturaria e de esgoto tem afetado o Córrego Santa Angélica, no trecho às margens da Rua Oswaldo Bueno Quirino, no São Luiz, em Americana.

O LIBERAL esteve no local nesta terça-feira (12) e constatou que a água está com uma coloração azulada e preta, e tem forte cheiro.

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) e a Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) afirmaram que irão até o local para analisar a situação.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Durante a apuração, a reportagem foi guiada por moradores do bairro que, inicialmente, mostraram que o resíduo de tinturaria tem descido de uma zona de indústrias do São Luiz. O mesmo resíduo tem sido canalizado pela rede de esgoto.

Entretanto, em outro ponto do córrego, é possível ver que uma das tubulações do esgoto, possivelmente do DAE, está rompida e também tem atingido o curso de água.

Tinta e esgoto estão sendo despejados no Córrego Santa Angélica, em Americana – Foto: Marcelo Rocha/Liberal Tinta e esgoto estão sendo despejados no Córrego Santa Angélica, em Americana – Foto: Marcelo Rocha/Liberal Tinta e esgoto estão sendo despejados no Córrego Santa Angélica, em Americana – Foto: Marcelo Rocha/Liberal Canalização da água de uma represa para o Córrego Santa Angélica, em Americana, está destruído – Foto: Marcelo Rocha/Liberal Vazamento de esgoto tem atingido o Córrego Santa Angélica, em Americana – Foto: Marcelo Rocha/Liberal Encontro da água limpa e da água contaminada pelos despejos no Córrego Santa Angélica, em Americana – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Próximo dali, adutoras que levam a água de uma represa que fica dentro de um clube de campo para o córrego estão destruídas, fazendo com que o leito não tenha a mesma vazão.

“Não faz muito tempo que tinha gente que usava esse córrego para pescar. Agora não tem mais condições”, contou um morador do bairro, que não quis se identificar. Outro residente da região mostrou para a reportagem um vídeo no qual um pato está nadando na água suja.

https://liberal.com.br/wp-content/uploads/2024/03/WhatsApp-Video-2024-03-12-at-13.40.13.mp4 Pato nada em água contaminada do Córrego Santa Angélica, em Americana

ANÁLISE

Ainda de acordo com as pessoas ouvidas pelo LIBERAL, na manhã desta terça equipes da Gama (Guarda Municipal de Americana) e do GPA (Grupo de Proteção Ambiental), vinculado à prefeitura, estiveram no local.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

O DAE informou que não foi notificado sobre qualquer vazamento na área e que uma equipe será enviada para avaliar a situação. Já a agência ambiental de Americana da Cetesb disse que fará uma vistoria nos próximos dias.