Problema em estação provoca despejo de esgoto no Rio Piracicaba, em Americana; captação não foi afetada, diz DAE

Problema ocorreu após falta de energia elétrica; trecho do rio ficou com coloração escura e cheiro forte

Uma falta de energia elétrica na EEE (Estação Elevatória de Esgoto) do bairro Nova Carioba, nesta quinta-feira (11), provocou o despejo de esgoto no Rio Piracicaba em ponto próximo à captação de água utilizada para abastecimento, de acordo com a Prefeitura de Americana. O DAE (Departamento de Água e Esgoto), entretanto, disse que a captação não foi afetada.

O GPA (Grupo de Proteção Ambiental), da Gama (Guarda Municipal de Americana), chegou a ser acionado para registrar a ocorrência.

Procurada pelo LIBERAL, a Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) comunicou, na manhã desta sexta, que “a Agência Ambiental, em Americana, realizará vistoria ao local para verificar a denúncia e as providências administrativas cabíveis”.

Esgoto extravasado atingiu trecho do Rio Piracicaba – Foto: Leonardo Matos/Liberal

A situação foi trazida a público pelo vereador Gualter Amado (PDT), que recebeu uma denúncia anônima de que o rio tinha algum tipo de contaminação.

A reportagem foi até o local e acompanhada do parlamentar constatou que um trecho do leito tinha coloração escura e cheiro forte.

O esgoto vinha por meio de uma tubulação que passava por debaixo da estação de captação, sendo, possivelmente, uma canalização do córrego do Nova Carioba.

Trecho contaminado

Na saída da tubulação, era possível ver a formação de uma camada de espuma típica em efluentes. O trecho contaminado ficava ao lado da bomba antiga de captação de água, que aparentava estar ligada.

“É muito esgoto, tem claramente uma divisão da água do rio e da água contaminada. Está indo para a captação, é a água que vai chegar na casa da população, sem contar o dano ambiental que isso provoca. Eu vou levar para a polícia ambiental”, comentou Gualter.

Esgoto extravasado atingiu trecho do Rio Piracicaba – Foto: Leonardo Matos/Liberal Trecho do Rio Piracicaba atingido pelo esgoto extravasado – Foto: Leonardo Matos/Liberal Água contaminada pelo esgoto chegou debaixo da antiga bomba de captação – Foto: Leonardo Matos/Liberal Esgoto chegava ao Rio Piracicaba por meio de tubulação e tinha camada de espuma – Foto: Leonardo Matos/Liberal

Ao LIBERAL, o DAE informou que foi registrada uma falta de energia elétrica na EEE do Nova Carioba, ocasionando a paralisação da elevatória e, consequentemente, extravasamento do esgoto no córrego.

De acordo com a autarquia, o córrego deságua no Rio Piracicaba, porém, em ponto após a captação, não interferindo na água que é captada.

O departamento ainda afirmou que foi feita uma verificação na ETA (Estação de Tratamento de Água) e não houve qualquer alteração na água captada desta quinta.

“Mesmo que tivesse qualquer alteração, o sistema é monitorado 24 horas por dia e o tratamento químico realizado conseguiria tornar a água potável”, completou.

Por fim, o DAE explicou que a bomba antiga de captação é utilizada apenas quando necessário, mas não é algo diário já que a estação conta com bombas novas.