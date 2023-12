Calor fez Americana extrapolar limite de captação de água, diz Zappia

O calor registrado neste mês fez o DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana extrapolar o limite de captação de água no Rio Piracicaba, conforme informou o superintendente do departamento, Carlos Zappia.

Zappia disse que calor faz com que peças precisem ser trocadas mais frequentemente – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Segundo ele, as ondas de calor que se tornaram mais frequentes e devem persistir até o primeiro semestre de 2024, também exigem investimentos em climatização nas casas de bombas dos reservatórios e das ETA (Estações de Tratamento de Água).

“Quanto mais você insere tecnologia, mais eletrônica você põe, e eletrônica tem padrões de temperatura controlada. Então, a gente já está começando a trabalhar para ver onde vamos precisar investir”, disse Zappia no último dia 21, no programa Liberal no Ar da Rádio Clube (AM 580).

O superintendente apontou que o calor já tem causado impacto nesse sentido. “A gente está tendo trocas de peças com maior frequência, porque o desgaste está sendo maior por causa do calor”, contou.

De acordo com Zappia, Americana pode captar até 1,3 mil litros de água por segundo, mas, entre os dias 15 e 17 deste mês, houve momentos em que o município chegou a 1.320, por exemplo.

Captação de água no Rio Piracicaba, em Americana – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Ele afirmou que esse tipo de situação costuma render uma advertência por parte do DAEE (Departamento de Águas e Energia Elétrica).

Emergência

“Se é uma situação de emergência, em função de altas temperaturas, em que outras cidades estão tendo o mesmo problema, eles advertem e pedem para a gente fazer o controle, mas não autuam. Mas, se isso passa a ser frequente, aí tem autuação e a gente pode ser penalizado severamente.”

O superintendente citou fatores que levam ao aumento no consumo de água, inclusive as férias, motivo pelo qual as pessoas ficam mais em casa.

“Na região das praias, temos um grande problema, que são as chácaras de veraneio. Neste período aqui, antes do Natal, tem muita confraternização, locação. Aí é piscina, água de reposição. Então, essas regiões acabam tendo um consumo muito alto”, complementou.

Conforme o LIBERAL noticiou, em diferentes bairros houve reclamação de falta d’água ao longo da última semana.



Zappia reconheceu os problemas e, para evitar desabastecimento, pede às pessoas para que evitem lavar a calçada, se limitem a lavar o quintal uma vez por semana, guardem água da chuva e reusem a água da máquina de lavar.

“Se você fizer esse consumo muito grande, principalmente o pessoal que mora nas áreas mais baixas do bairro, vai fazer com que a água demore mais para chegar às áreas mais altas. Então, aquele nosso amigo que mora na rua de cima vai ficar sem água.”

DAE planeja monitoramento por câmeras em poços artesianos

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana planeja instalar um sistema de monitoramento por câmeras nos poços artesianos, segundo o superintendente da autarquia, Carlos Zappia.

Houve casos de vandalismo e furto nos poços. Em outubro, no Jardim Ipiranga, toda a fiação elétrica, relógio e medidores de energia foram furtados, conforme o LIBERAL noticiou à época.

A situação causou o fechamento temporário do poço, que já foi reaberto.

Em outras estruturas administradas pelo DAE, já existe videomonitoramento, que é realizado por uma terceirizada.

Zappia disse ter pedido à empresa para que faça estudos voltados à instalação de um sistema de segurança nos poços.

A implementação será realizada por meio de licitação. “A gente vai tentar fazer o monitoramento para garantir segurança também nesses locais”, afirmou o superintendente no último dia, durante participação no programa Liberal no Ar, da Rádio Clube (AM 580).

Atualmente, o município conta com 18 poços artesianos e todos estão em operação, de acordo com Zappia.