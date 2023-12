Falta d’água causa transtorno a moradores da Vila Amorim

Moradores da Vila Amorim, em Americana, têm sofrido com a falta d’água nos últimos dias. Atividades básicas como lavagem de roupa e quintal, por exemplo, não estão podendo ser feitas desde a última semana.

Nathália Rigue disse que seu trabalho vem sendo prejudicado – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

De acordo com o DAE (Departamento de Água e Esgoto), o problema é pontual. No entanto, assim como as residências, estabelecimentos comerciais da região têm sido prejudicados.

Esse é o caso de uma empresa que realiza banho e tosa de animais na Rua Vicente de Carvalho.

De acordo com a proprietária Nathália Rigue, a inconstância no abastecimento fez com que tivesse que remanejar sua agenda de atendimento. Neste período, o que tem possibilitado o trabalho é a água da caixa.

“É o segundo dia que a gente está sem água, pelo menos temos a caixa. Acho que vem de madrugada, enche e a gente usa. Eu vou desmarcando os atendimentos e deixando só os pequenos. Cachorro grande eu não marco”, explicou.

Na mesma rua, o dono de um bar relatou à reportagem que costuma realizar a faxina do local às terças-feiras. Nesta semana, no entanto, não foi possível. Além disso, os clientes não podem utilizar o banheiro do estabelecimento.

Outro bairro próximo que tem sofrido com o problema é a Vila Omar.

Nas casas, os serviços do dia a dia estão ficando de lado. Uma moradora da região, que preferiu não ser identificada, alegou que o abastecimento foi interrompido por 21 horas entre domingo e segunda. Na terça, a água parou de chegar à torneira já pela manhã.

“Roupa a gente não lava, porque não dá. A caixa d’água é de 500 litros, então se for ficar usando não tem condição. O quintal, então, a gente não lava faz tempo. A gente entende que não está chovendo muito e tentamos economizar, só que é muita falta d’água”, afirmou.

Resposta

Procurado, o DAE informou que o ocorrido se trata de um problema pontual. De acordo com a autarquia, houve falta d’água no fim de semana devido ao consumo excessivo, o que foi atribuído às altas temperaturas. Assim, os reservatórios tiveram a quantidade armazenada reduzida.

Já sobre a falta de abastecimento na segunda e terça, a afirmação é que foi necessário realizar uma manutenção de bombas no Centro de Reservação do Centro, que é responsável por enviar água aos bairros.

*Estagiário sob supervisão de Diego Juliani.