Falta d’água revolta moradores do Parque da Liberdade, em Americana

Moradores da Rua Serra Formosa, no Parque da Liberdade, em Americana, estão revoltados com a falta de água. Desde a última quinta-feira (21), o fornecimento é interrompido entre 8 e 10 horas, sendo restabelecido apenas após as 21h30.

A analista administrativa Flavia Cardoso disse que entrou em contato com o DAE três vezes – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Mesmo após a visita de equipes do DAE (Departamento de Água e Esgoto de Americana) nesta quarta, o problema persiste.

A analista administrativa financeira Flavia Sodré Cardoso afirma ter entrado em contato com o DAE em três ocasiões, sem receber informações claras sobre a razão da interrupção do abastecimento.

Com a impossibilidade de usar água para cozinhar, Flavia dirigiu-se ao poço artesiano da Escola Municipal Sylvino Chinelatto Caic, no Jardim da Paz, que também estava sem água.

O aposentado José Roberto Cizina enviou vídeos para o LIBERAL mostrando a pia repleta de louça suja e a torneira sem qualquer sinal de água. Vídeos semelhantes foram compartilhados por um vizinho da casa de Flavia.

Inicialmente, o DAE, por meio da assessoria, afirmou que uma equipe verificou a situação na Rua Serra Formosa e no poço artesiano, garantindo que o abastecimento estava normal.

Contudo, após a reportagem constatar a ausência de água no poço, o DAE admitiu que alguém havia fechado o registro, e os funcionários já haviam resolvido o problema.

Mesmo diante da evidência em vídeo que mostrava a falta de água em outra residência, além da casa de Flavia, o DAE assegurou que a situação na rua estava normal e que a equipe continuaria monitorando a área para identificar qualquer irregularidade na residência de Flavia.