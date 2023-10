Poço artesiano do Jardim Ipiranga é fechado após furto de fiação e equipamentos

Para evitar que a população pegue água sem tratamento, a autarquia retirou as tonerias do local - Foto: Marcelo Rocha_Liberal

O furto de toda fiação, relógio e medidores de energia, ocorrido na madrugada desta quinta-feira (26), resultou no fechamento provisório do poço artesiano do Jardim Ipiranga, em Americana. A informação é do diretor do DAE (Departamento de Água e Esgoto), Carlos Gimenez Zappia. A previsão é que o problema seja resolvido até o início da próxima semana.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

De acordo com Zappia, entre quarta e quinta-feira, criminosos furtaram medidores, relógios e medidores de energia e toda a fiação de entrada do poço até chegar no sistema de chave de acionamento das bombas.

Com o furto, a equipe do DAE retirou as torneiras e fechou temporariamente o espaço, para evitar que os munícipes pegassem água sem tratamento.

Segundo Zappia, o material furtado está sendo reposto e neste momento está sendo preparada a documentação exigida pela CPFL para sua reativação. A previsão é de que tudo esteja dentro da normalidade no início da próxima semana.

Um boletim de ocorrência foi registrado na unidade da Polícia Civil de Americana.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Indicação

O vereador Lucas Leoncine (PSDB) fez uma indicação ao poder executivo durante sessão desta terça-feira (24), apontado a necessidade do uso de monitoramento por câmeras nos postos artesianos da cidade para evitar, por exemplo, ações de vândalos e também as ações criminosas, como a ocorrida ao poço do Jardim Ipiranga.