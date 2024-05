Vitor Hugo de Miranda disputa Grande Prêmio de Atletismo nesta quarta

O americanense Vitor Hugo de Miranda volta a competir nesta quarta-feira (15). Mais uma vez em Cuiabá (MT), o corredor irá disputar os 400 m rasos do Grande Prêmio de Atletismo, com prova prevista para as 20h45.

Vitor Hugo de Miranda compete no Grande Prêmio de Atletismo nesta quarta – Foto: Gustavo Alves / CBAt

No último fim de semana, Vitor Hugo já havia competido o Ibero-Americano de Atletismo, na capital mato-grossense. Na ocasião, ele faturou a medalha de ouro com a seleção brasileira no revezamento 4×400 m misto, com tempo de 3m17s85.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O Grande Prêmio terá 14 provas ao longo do dia, incluindo os 200 m, 400 m e 800 m rasos. A competição também serve para a obtenção do índice para os Jogos Olímpicos de Paris, que serão disputados neste ano.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Neste mês, Vitor Hugo ajudou a seleção brasileira a se garantir na competição no revezamento 4×400 m masculino, durante o Mundial de Revezamentos, nas Bahamas. Apesar disso, ainda depende de convocação da CBAt (Confederação Brasileira de Atletismo).