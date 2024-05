Felipe Bardi e Vitor Hugo conquistam medalha de ouro no Ibero-Americano de Atletismo

Os corredores americanenses Felipe Bardi e Vitor Hugo de Miranda conquistaram medalha de ouro no Campeonato Ibero-Americano de Atletismo, nesta sexta-feira (10), em Cuiabá (MT). A dupla faturou o primeiro lugar nos 100 m rasos e revezamento 4×100 m, respectivamente.

Felipe Bardi comemora o outro conquistado em Cuiabá – Foto: Reprodução / Time Brasil

Felipe Bardi se classificou à final da prova individual após liderar a primeira bateria de semifinal com o tempo de 10s11. Na decisão, ficou novamente em primeiro lugar, com a marca de 10s14, e faturou a medalha de ouro para o Brasil.

Com índice olímpico conquistado nos 100 m, Bardi volta à pista no domingo, às 10h30, para disputar o revezamento 4×100 m. A equipe ainda não está garantida na olimpíada e tem nova oportunidade de alcançar o índice.

Vitor Hugo

Outro atleta que representou Americana com medalha de ouro foi Vitor Hugo de Miranda. Ao lado da equipe brasileira, ele ficou em primeiro lugar no revezamento 4×400 m misto, com o tempo de 3m17s85. Correram com ele Tiago Lemes, Maria Victoria Sena e Letícia Nonato Lima. Apesar do ouro, o índice olímpico ainda não foi alcançado pelo grupo.

Vitor Hugo, à esquerda, e o restante do time brasileiro do revezamento misto – Foto: Reprodução / Time Brasil

“É uma sensação muito boa, de dever realizado. Deu tudo certo, graças a Deus, e só tenho a agradecer à torcida que mandou forças para a gente, torcendo de casa. Deu tudo certo”, disse ao Canal Olímpico do Brasil, após a prova.

Vitor Hugo volta a competir no domingo (12), às 22h05, pelo revezamento 4×400 m masculino. A equipe brasileira se classificou para os Jogos Olímpicos de Paris na última semana, durante o Mundial de Revezamentos, nas Bahamas, com a participação do americanense.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.