Velódromo de Americana será palco de Campeonato Interestadual de Pista neste sábado

Competição tem início programado para 7h50 e contará com 70 atletas no total, sendo três de Americana

O Velódromo Municipal Miguel Stoco, em Americana, será sede do Campeonato Interestadual de Pista neste sábado (25), a partir das 7h50. Organizada pela FPC (Federação Paulista de Ciclismo), essa é a primeira grande competição que o local recebe após a reforma da pista, entregue no início de abril. A entrada é gratuita e o evento está previsto para terminar às 18h.

Velódromo de Americana receberá 70 atletas neste sábado – Foto: Marilia Pierre/Prefeitura de Americana

Ao todo, serão 70 atletas em ação no torneio, divididos nas categorias infantojuvenil, juvenil, júnior, elite, master e open feminino. Do montante, três são de Americana: Theo Mendes Mancini, na Infantojuvenil, Luis Guilherme Silva de Oliveira, na Juvenil, assim como Leonardo Faccini, na Elite.

“Essa é uma competição muito importante, que temos a honra de sediar graças às várias melhorias realizadas no velódromo. A pista está em ótimas condições para os atletas e estamos muito contentes com a realização desse evento. Nossos representantes americanenses estão preparados para esse desafio e vamos em busca do bom resultado”, disse o treinador da equipe americanense, Estevam Mancini.

O secretário de Esportes, Pedro Peol, que assumiu a pasta na última semana, disse que o objetivo era recolocar a cidade no mapa do esporte. “Para nós é uma grande felicidade poder voltar a receber grandes eventos no nosso Velódromo Municipal, um espaço que sempre foi referência tanto na região quanto em todo o País”, afirmou.

Pista

A obra de revitalização do Velódromo contou com melhorias na pista e intervenções no entorno. O local é destinado a treinamentos e competições de ciclismo, tendo uma pista de 333 metros de dimensão, conforme exigência da CBC (Confederação Brasileira de Ciclismo).

O Velódromo fica no Conjunto Poliesportivo Ayrton Senna, na Avenida Bandeirantes, ao lado do Centro Cívico.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.