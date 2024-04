‘Vamos buscar o título’, diz presidente do Rio Branco

Jogadores comemoram o acesso junto aos torcedores do Tigre que foram até Jaú no domingo – Foto: Júlio César Costa / Ag. Paulistão

Após a vitória por 3 a 0 diante do XV de Jaú, fora de casa, no domingo (28), pela semifinal do Campeonato Paulista da Série A4, que garantiu a vaga na grande decisão e o acesso à Série A3, o presidente do Rio Branco, Claudio Bonaldo, garantiu que agora o time vai em busca da taça.

Em entrevista ao LIBERAL nesta segunda-feira (29), o mandatário celebrou o adeus à quarta divisão estadual.

“Ontem [domingo] nós gritamos, comemoramos e nos emocionamos. Estamos muito felizes com o acesso tão sonhado por todos nós. A gente merecia o sucesso, quem planta, colhe. O primeiro objetivo foi concluído com muito êxito, que era o acesso, e agora nós vamos buscar o próximo, que é o título. Com muito pé no chão e trabalho, com foco nos dois jogos”, disse Bonaldo.

Claudio Bonaldo, presidente do Rio Branco, diz que o time vai em busca da taça – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

O jogo de ida será neste sábado (4), às 15h, em Americana, enquanto a volta acontece no dia 12, às 10h30, em Franca. Assim como na fase semifinal, o clube irá realizar promoção de ingressos antecipados até sexta-feira (3), às 17h. A cativa terá o valor de R$ 20, enquanto a arquibancada será R$ 15. De acordo com o clube, as vendas devem começar nesta terça, durante a tarde.

“Vamos tentar fazer o resultado já no próximo sábado e depois buscar o título na cidade de Franca, no próximo domingo. Tudo vai correr bem, estamos firmes e focados no objetivo. Se Deus quiser, vai dar certo”, completou o presidente do Tigre.

Jogo do acesso

Jogando no estádio Zezinho Magalhães, em Jaú, o Rio Branco precisava vencer para garantir o acesso e, consequentemente, avançar à final da Série A4. Para apoiar a equipe, a torcida riobranquense compareceu em peso, se deslocando em ônibus e carros, enchendo a área de visitante. De acordo com a FPF (Federação Paulista de Futebol), estiveram presentes 443 torcedores do Tigre.

Em campo, a equipe de Americana dominou a primeira etapa e foi ao intervalo vencendo por 2 a 0, com gols de Braian e David Lazari. Já no segundo tempo, a equipe da casa buscou o ataque e obrigou o goleiro Eder a fazer grandes defesas. Nos acréscimos, o Rio Branco chegou ao terceiro gol com Vitinho, que aproveitou contra-ataque e matou o jogo.

Festa em Americana

No fim da tarde, a torcida foi ao portal de entrada de Americana para recepcionar o ônibus com a delegação do Tigre, sendo que a festa contou até com a interdição da Avenida Antônio Pinto Duarte.

A carreata do acesso foi feita no ônibus do clube, picapes de torcedores e na caminhonete da Rádio Gold (94.7 FM) – que levou jogadores. O comboio passou pela Avenida Doutor Antônio Lobo e Avenida Brasil, entre outros pontos da cidade, sendo finalizado no estádio Décio Vitta.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.