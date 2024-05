Vitor Hugo conquista a prata no Grande Prêmio de Atletismo de Niterói

O americanense Vitor Hugo de Miranda conquistou a medalha de prata da etapa de Niterói (RJ) do Grande Prêmio de Atletismo. Neste domingo (19), o corredor ficou em segundo lugar nos 400 m rasos, ao terminar a prova em 46s75.

O atleta da Orcampi ficou atrás apenas do norte-americano Paul Dedewo, que terminou em 45s23. Depois de Vitor Hugo, o pódio foi completado pelo também brasileiro Tiago Lemes da Silva, do Praia Clube, com o tempo de 46s76.

Vitor Hugo de Miranda é prata no Grande Prêmio de Atletismo – Foto: Carol Coelho/CBAt

Essa foi a sexta corrida do americanense nas últimas duas semanas. Ele ressalta que, apesar do cansaço, está satisfeito com o desempenho. “Foi uma prova boa por minhas condições de vir de uma sequência de viagens e competições, gostei por manter uma constância”, disse.

Além do Grande Prêmio de Niterói, Vitor Hugo disputou a etapa do torneio em Cuiabá (MS), assim como o Ibero-Americano de Atletismo, também na capital matogrossense, e o Mundial de Revezamentos, nas Bahamas.

Durante a sequência de corridas, faturou o ouro no revezamento 4×400 do Ibero-Americano, bronze no Grande Prêmio de Cuiabá e a prata na etapa do Rio de Janeiro. No Mundial, apesar de não ter conquistado medalha, ajudou a seleção brasileira a conquistar a vaga no 4×400 masculino dos Jogos Olímpicos de Paris.

Agora, Vitor Hugo terá um período de trabalhos regenerativos e de resistência, para depois retornar aos treinamentos cotidianos.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.