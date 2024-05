Natação Americana finaliza Torneio Regional Infantil a Sênior com 22 medalhas 

Competição no último sábado serviu como preparação para disputa dos torneios estaduais e nacionais

A Natação Americana conquistou 22 medalhas no ranking absoluto do Torneio Regional Infantil a Sênior de Natação, disputado no último sábado (18), em Limeira. A competição serviu como preparação dos nadadores para a disputa de torneios estaduais e nacionais, que começam em junho. Ao todo, foram 41 atletas da equipe em ação.

A classificação absoluta engloba os atletas de 13 a 17 anos, que estão entre as categorias Infantil e Sênior. A equipe conquistou seis medalhas de ouro, 11 de prata e cinco de bronze.

Natação Americana finaliza preparação para estaduais e nacionais – Foto: Divulgação/Natação Americana

Internamente, a competição era vista como preparatória para os compromissos da CBDA (Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos) e FAP (Federação Aquática Paulista).

“Foi bem bacana, tivemos esse último ajuste antes dos campeonatos principais, foi importante para uma boa parte do time, enquanto a outra parte conseguiu os índices para Paulistas e Brasileiros. Agora a gente volta a preparação para eles, que começam a partir de junho”, explicou o técnico Fábio Cremonez.

Os medalhistas de ouro foram Lucas Dé dos Santos, nos 200 m livre; Ana Beatriz Romero, nos 800 m livre; Anna Dian, nos 400 m livre e 1.500 m livre; Vinícius de Moraes, nos 800 m livre; assim como Luca Corandim, nos 1.500 m livre.

Um dos destaques da equipe foi na prova dos 200 m livre masculino, que teve cinco atletas da Natação Americana nas cinco primeiras posições. Além de Lucas Dé, com o ouro, Rafael Rocha e Evandro Bueno completaram o pódio. O top cinco ainda teve Vinícius de Moraes e Vinícius Micali.

Barbarense

Outra equipe da RPT (Região do Polo Têxtil) na competição foi o Esporte Clube Barbarense, que levou 13 nadadores. Os melhores resultados da equipe de Santa Bárbara d’Oeste foram com Caylla Simões, que faturou o ouro nos 100 m peito, e com Rafaela Helena Turina, bronze nos 800 m livre.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.