União Barbarense é eliminado pela Francana; Rio Branco pega o XV de Jaú na semifinal

O União Barbarense está eliminado do Campeonato Paulista da Série A4. Após empatarem em 0 a 0 no jogo de ida das quartas de final, o Leão da 13 e a Francana repetiram o resultado na partida da volta, neste domingo (14), em Franca, e a classificação ficou com o time da casa, que tinha vantagem em caso de empate na soma dos placares.

O confronto encerrou as quartas de final da competição e definiu o chaveamento das semifinais. Maior rival do União, o Rio Branco eliminou o Taquaritinga e agora tem pela frente o XV de Jaú, que, por ter melhor campanha, avançará à final em caso de igualdade na soma dos resultados.

O XV terá essa vantagem por ter um gol a mais de saldo do que o Tigre. As duas equipes estão empatadas em pontos e número de vitórias e possuem a segunda e terceira melhor campanha, respectivamente.

O primeiro jogo será no Estádio Décio Vitta, em Americana, no próximo sábado, às 15h. Os times voltam a se encontrar no fim de semana seguinte, em Jaú, em duelo que vale um lugar na decisão do torneio e o acesso à Série A3.

O vencedor enfrentará Francana ou Ska Brasil, que farão o outro embate das semifinais, com primeiro jogo em Santana de Parnaíba e o segundo em Franca.

As datas e os horários dos confrontos deverão ser confirmados pela FPF (Federação Paulista de Futebol) nesta segunda-feira.