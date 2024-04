Rio Branco conquista vaga inédita na semifinal da 4ª divisão e fica a dois jogos do acesso

Tigre empatou em 0 a 0 com o Taquaritinga fora de casa, após ter vencido por 3 a 1 no Décio Vitta

O Rio Branco está entre os quatro melhores do Campeonato Paulista da Série A4 e a dois jogos de conseguir o acesso. Na tarde deste sábado (13), a equipe comandada pelo técnico Raphael Pereira empatou com o Taquaritinga fora de casa, em 0 a 0, e agora espera pela definição do seu adversário.

O Tigre até poderia ter pedido por um gol de diferença, já que na partida de ida ganhou no Décio Vitta por 3 a 1. Pela primeira vez desde que começou a disputar a quarta divisão, em 2019, o time americanense avançou à semifinal do torneio.

No jogo deste sábado, o treinador riobranquense montou a equipe no sistema 3-5-2 com o objetivo de se defender para explorar os contra-ataques.

Pelo fato de atuar em casa, o Taquaritinga tomou as iniciativas e criou uma boa oportunidade logo aos 4 minutos. Juan Batista recebeu livre na área e bateu forte, mas o goleiro Éder fez grande defesa.

O Rio Branco deu o troco com Raphael Lopes, que bateu à esquerda do goleiro Saldanha, aos 10 minutos.

Depois disso, o time americanense conseguiu controlar o jogo e o Taquaritinga não ofereceu muito perigo. Os donos da casa chegaram em outro chute de Juan Batista que passou sobre o gol.

Já aos 43 minutos, o Rio Branco teve a principal oportunidade quando Luan Carioca recebeu livre na cara do gol, mas errou no domínio.

Na segunda etapa, Raphael Pereira tirou o atacante Raphael Lopes e colocou Vitinho em seu lugar, o que deu mais velocidade ao time.

O Taquaritinga voltou a assustar aos 10 minutos, quando Pedro Maia chutou por cima em cobrança de falta. Aos 16, foi a vez de Chileno finalizar e a bola passou à direita de Éder.

O Rio Branco teve uma boa oportunidade aos 19 em cobrança de falta de David Lazari. O goleiro rebateu, mas os atacantes do time americanense não conseguiram chegar.

Precisando de dois gols, os donos da casa insistiram nas jogadas pelo alto, mas a zaga do Tigre conseguiu levar vantagem. Aos 23 minutos, Vitinho criou uma grande chance, mas o goleiro evitou o gol. Aos 28, Éder mais uma vez realizou boa defesa, na falta cobrada por Fabinho.

Mas o melhor do jogo veio nos acréscimos em chute de Lucas quase na pequena área, que Éder conseguiu desviar em excelente defesa. O Taquaritinga foi para o tudo ou nada, mas precisa de dois gols. O Rio Branco conseguiu se segurar e assegurou a vaga entre os quatro.

Em outro confronto desta rodada, o XV de Jaú perdeu para o Barretos, na noite de sexta-feira, mas mesmo assim se classificou porque venceu o jogo de ida por 2 a 0.

A outra vaga ficou com o Ska Brasil, que neste sábado empatou com o Grêmio São-Carlense em 1 a 1, em São Carlos. União Barbarense e Francana se enfrentam neste domingo, às 10h30, em Franca, e o time da casa joga pelo empate.

Se passar a Francana, o adversário do Tigre será o XV de Jaú. Porém, se a vaga ficar com o União, o time americanense terá o Ska pela frente.