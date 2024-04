Rio Branco terá nova promoção de ingressos antecipados para final contra Francana

O Rio Branco terá uma nova promoção de ingressos antecipados para o jogo de ida da final do Campeonato Paulista Série A4, contra a Francana, no sábado (4), às 15h, no estádio Décio Vitta, em Americana. Até às 17h de sexta-feira (3), o clube venderá entradas para o setor de cadeiras cativas a R$ 20 e as arquibancadas a R$ 15.

De acordo com o departamento de comunicação do Tigre, as vendas devem ter início nesta terça-feira (30), no período da tarde. Os pontos de venda serão oficializados no momento da liberação dos ingressos, mas a tendência é que permaneçam os mesmos da semifinal (confira abaixo).

Rio Branco busca bom público novamente no Décio Vitta – Foto: Marcelo Rocha-Liberal (9)

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

No dia do jogo, os valores voltarão ao preço praticado normalmente. A cativa terá o valor de R$ 40 inteira e R$ 20 meia, enquanto a arquibancada custará R$ 30 inteira e R$ 15 meia. O clube ainda estuda a possibilidade de oferecer desconto aos torcedores que forem ao Décio Vitta com a camisa do Rio Branco no sábado.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Para o jogo decisivo, a diretoria trabalha para a liberação de novos setores do estádio, a fim de aumentar a capacidade de público – na semifinal, os ingressos esgotaram e o público foi de 4.555 pessoas. O Tigre chega à final após vencer o XV de Jaú por 3 a 0 no domingo (28), fora de casa. Além da vaga na final, garantiu o acesso à Série A3 de 2025.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Os pontos de venda:

Estádio Décio Vitta ( Avenida Carminé Feola, 1073 – Jardim Sao Domingos, Americana)

Sede Nautica (Avenida Comendador Thomáz Fortunato, 1965 – Chácara Letônia, Americana)

⁠Supermercado Paraná (Avenida. Abdo Najar, 1256 – Cidade Jardim I, Americana)

⁠Colégio Ilimit (Rua Benjamin Constant, 267 – Centro, Americana)

⁠Bar do BOB (Rua das Acácias, 260 – Jardim Sao Paulo, Americana)

Loja Z Sport (Rua Heitor Penteado, 154 – Centro, Americana)

Mercearia do Queiroz (Rua Florindo Cibin, 109 – Vila Medon, Americana)

Clínica Vital Vida (Avenida Affonso Arinos, 641 – Antônio Zanaga II, Americana)

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.