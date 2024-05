Silvio Luiz apitou jogos do Vasquinho em Americana: ‘saiu de camburão’, conta Jota Jr.

Antes de se tornar narrador, criador dos bordões "Olho no lance" e "Pelo amor dos meus filhinhos" foi árbitro nas décadas de 1960 e 1970

O narrador Silvio Luiz, morto nesta quinta-feira (16) aos 89 anos em decorrência de falência múltipla de órgãos, esteve envolvido com o esporte de Americana antes de iniciar sua trajetória na imprensa. Nas décadas de 1960 e 1970, o criador dos bordões “Olho no lance” e “Pelo amor dos meus filhinhos” era árbitro e apitou jogos do Vasquinho no estádio Victório Scuro.

Em um deles, em 1972, precisou sair de camburão após insatisfação de torcedores do time da casa, conforme contou ao LIBERAL o narrador americanense Jota Júnior, que estava na partida. Eles trabalharam juntos a partir de 1987 na TV Bandeirantes e, segundo Jota, Silvio sempre lembrava da situação.

Silvio Luiz ao lado de Jota Júnior durante cobertura nos Estados Unidos – Foto: Arquivo pessoal

“Eu estava assistindo ao jogo no Victório Scuro e ele estava apitando. O Silvio sempre foi irreverente, mas ele quase não corria dentro de campo, só corria em uma faixa (brincou). Ele começou a irritar os jogadores do Vasquinho e o pessoal gritava para ele correr, para ficar mais em cima do lance”, disse.

“Nas conversas que tive com ele, sempre brincava comigo: ‘poxa, naquela sua cidade eu tive que sair de camburão do jogo’. E eu comentava que estava no estádio, vendo o jogo. Essas coisas são legais de contar, mas na hora foi fogo”, completou Jota Júnior.

A partida em questão foi Vasquinho 2×2 Batatais, pelo Troféu 25 de Janeiro. Na ocasião, o time de Americana vencia por 2 a 1 até os 43 minutos do segundo tempo, quando Silvio Luiz assinalou um pênalti para o visitante, que empatou o jogo. À época, o LIBERAL noticiou que houve revolta com o árbitro.

A relação de Jota Júnior com Silvio Luiz se tornou próxima durante a Copa do Mundo de 1990, disputada na Itália. Devido à grande procura, as emissoras brasileiras não estavam conseguindo acomodações individuais para os profissionais. Assim, a divisão teve de ser de duas pessoas por quarto.

“O Silvio sempre gostou de ficar sozinho e eu também, porque cada um tem seus hábitos, mas não teve jeito. Fiquei com ele em um quarto de hotel em Roma e ganhamos mais intimidade, falávamos de assuntos de família. Foi legal esse estreitamento, foi quando tive um contato diário com ele”, lembrou Jota.

Antero Greco

Outro ícone do jornalismo esportivo que morreu nesta quinta, aos 68 anos, por conta de um tumor cerebral, Antero Greco também trabalhou com o americanense.

Entre as histórias marcantes, Jota cita a transmissão da estreia de Zico pela Udinese, no Campeonato Italiano, em que Antero foi o comentarista. Foi a primeira vez que os dois trabalharam juntos.

