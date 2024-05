Rio Branco renova com mais seis jogadores para disputa da Copa Paulista

Entre os nomes que permanecem no Tigre, estão o volante Grigor, eleito melhor volante da Série A4, e o atacante Vagninho

O Rio Branco renovou o contrato de mais seis jogadores para a disputa da Copa Paulista, no segundo semestre. O lateral-esquerdo Gustavo Oliveira, os volantes Grigor e Flávio, o meia Gui Marques, assim como os atacantes Luan Carioca e Vagninho estão confirmados para seguir no time.

Os atletas tiveram seus novos contratos publicados no BID (Boletim Informativo Diário), da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), no início da noite desta quinta-feira (16). Eles se juntam a Sandro, Luan Labiuc, Paim, Júlio Ferraz e Felipe Muranga como renovações oficializadas.

Vagninho é um dos atletas que permanecem no Rio Branco – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Dos jogadores renovados, Grigor foi eleito melhor volante da Série A4 do Campeonato Paulista, enquanto Vagninho foi fundamental na reta final do estadual, com cinco participações em gol. Gui Marques, por sua vez, foi titular na maior parte da campanha riobranquense.

Além deles, o volante Kayllan e o atacante Vitinho já estão certos para permanecer no Tigre, apesar de ainda não terem aparecido no BID. Assim, o time caminha para manter uma base do time que conquistou o título da quarta divisão.

Um nome que deve chegar ao clube em breve é o lateral-direito Lucas Melo, vice-campeão com a Francana. O Rio Branco também tem interesse em outro nome do time de Franca, o zagueiro João Queiroz, que negocia com a equipe.

*Estagiário sob supervisão de Luciano Bianco