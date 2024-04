União Barbarense empata com a Francana e terá de vencer fora de casa

Jogando no Antonio Guimarães, Leão da 13 não conseguiu superar o melhor time do campeonato e ficou no 0 a 0

O União Barbarense entrou em campo na tarde deste sábado (6), no estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara d’Oeste, para enfrentar a Francana, no confronto de ida das quartas de final do Campeonato Paulista da Série A4, ficando no empate em 0 a 0 e perdendo a chance de abrir vantagem.

O time visitante dominou a primeira etapa, começou atacando e já teve chance logo no primeiro minuto de jogo, com Vinícius Oliveira, que bateu rasteiro para boa defesa do goleiro Airon, estreante do Leão da 13.

Leão da 13 empatou sem gols com a francana – Foto: Reprodução / Futebol Paulista / FPF

Aos 16 minutos, Ruam Kevim quase abriu o marcador para a Francana, quando cortou para o meio e bateu cruzado, de longe, exigindo mais uma boa defesa de Airon. Aos 20, após cobrança de escanteio, Bruno Henrique acertou a trave do União, assustando de novo a torcida em Santa Bárbara.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Pouco depois, aos 23, Vinícius Oliveira completou para o gol de dentro da área e mais uma vez o goleiro do Leão operou um milagre, evitando a abertura do marcador no primeiro tempo.

Na metade final do confronto, o jogo ficou mais truncado e as chances de gol foram mais raras. Nos primeiros dez minutos, o União Barbarense tentou tomar o controle da partida e chegou ao ataque três vezes, mas sem levar grande perigo.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Depois disso, no entanto, a Francana equilibrou o duelo e nenhum dos dois times produziram muito. A melhor chance veio aos 44 minutos e foi para o time visitante mais uma vez, quando, após confusão, a bola ficou em disputa dentro da pequena área e a defesa unionista conseguiu afastar.

Agora o confronto de volta será disputado no domingo da semana que vem, dia 14, em Franca, às 10h30. A vantagem é toda da Francana, que avança às semifinais com um simples empate, já que teve a melhor campanha da Série A4 até aqui. Para o Leão da 13, o único caminho para seguir na disputa é a vitória.