Rio Branco faz jogo-treino contra o XV de Piracicaba nesta sexta, de olho na Copa Paulista

O Rio Branco realiza nesta sexta-feira (7), às 9h30, um jogo-treino contra o XV de Piracicaba, no estádio Barão de Serra Negra, casa do Nhô Quim. Essa será a segunda atividade preparatória do time comandado por Leandro Mehlich para a disputa da Copa Paulista, que começa no dia 15, às 15h, contra o Primavera, em Americana.

No último sábado (1º), o Tigre empatou sem gols com o Rio Claro, em outro jogo-treino realizado fora de casa. Na ocasião, o técnico do alvinegro de Americana avaliou de forma positiva o desempenho de sua equipe, alegando que as condições do gramado não permitiram uma atuação melhor.

Rio Branco faz segundo jogo-treino de olho na Copa Paulista nesta sexta – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Para a atividade desta sexta, Mehlich deverá ter elenco completo à disposição, incluindo o recém contratado Fernando Dias, zagueiro de 24 anos que chegou do Parintins-AM. Além dele, as novas contratações riobranquenses são os zagueiros Edílson Júnior (ex-Barretos) e João Duarte (ex-Penapolense), os laterais Vinícius Oliveira (ex-Canaã-PA) e Daniel Santos (ex-Londrina), assim como os meio-campistas Roberto Henrique (ex-Batalhão-TO) e Raynan (ex-XV de Jaú).

A tendência é que a maior parte do grupo jogue diante do XV, incluindo garotos da base. No gol, Sandro e Luan Labiuc serão testados, já que a dupla briga pela condição de titular após a saída de Eder. Assim, é possível até mesmo que seja feito um revezamento entre os dois nas primeiras rodadas da Copa Paulista.

Na competição, o Rio Branco está no Grupo 4, ao lado de Capivariano, Primavera, Red Bull Bragantino e São Bento. O XV de Piracicaba, por sua vez, está na chave 3, junto de Rio Claro, Grêmio São-Carlense, Taquaritinga e União São João.

Homenagem na Câmara

Na quarta-feira (5), o Rio Branco foi homenageado em sessão solene na Câmara de Americana. Foi entregue ao clube uma moção de aplausos pela conquista do Campeonato Paulista Série A4 e acesso à Série A3.

Rio Branco e torcedores foram homenageados pela Câmara de Americana – Foto: Divulgação/Câmara de Americana

Também foram homenageados a Torcida Organizada Malucos do Tigre, o jornalista e assessor de imprensa do clube, Gustavo Tomazeli, que recebeu a homenagem de torcedor símbolo da equipe, assim como apoiadores e patrocinadores do alvinegro.

*Estagiário sob supervisão de João Colosalle