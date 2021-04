Rio Branco faz jogo-treino contra o Capivariano no Décio Vitta nesta sexta-feira

Atividade será realizada às 10 horas; amistoso será o quarto teste do Tigre contra um clube profissional nesta pré-temporada

O Rio Branco vai enfrentar o Capivariano nesta sexta-feira (23), em jogo-treino programado para as 10 horas, no estádio Décio Vitta, em Americana. Esse será o quarto teste do Tigre contra um clube profissional nesta preparação para o Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a popular Bezinha.

Equipe americanense se prepara para a Bezinha de 2021 – Foto: Sanderson Barbarini / Foco no Esporte

Até agora, a equipe venceu o Comercial por 1 a 0, no DV, perdeu por 1 a 0 para o Rio Claro, fora de casa, e foi derrotado por 3 a 0 pelo Primavera, em Indaiatuba. Todos os adversários estão em divisões acima no futebol paulista em comparação com o Rio Branco.

O caso do Capivariano não é diferente. O time disputa a Série A3 e aparece em 15º lugar, com apenas um ponto em três rodadas. O Tigre, por outro lado, deve iniciar sua participação na Bezinha só no segundo semestre.