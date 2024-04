Com presença de Michel Bastos, Americana terá campeonato de padbol no fim de semana

Modalidade chegou recentemente ao país e quadra do Centro Cívico é a primeira em espaço público do Brasil

A primeira edição do Open de Padbol de Americana acontece neste final de semana no Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha, o Centro Cívico. A competição terá 140 atletas participantes, divididos em duplas, e contará com a presença do ex-jogador de futebol Michel Bastos, que tem passagens por São Paulo e Palmeiras e jogou a Copa do Mundo de 2010.

O evento será realizado na sexta-feira (26), sábado (27) e domingo (28), em duas quadras instaladas no Centro Cívico. Uma delas, inclusive, foi a primeira do País em espaço público. O Open de Padbol ainda contará com arquibancada, food truck e DJs ao longo do período de competição.

Torneio de padbol acontece neste fim de semana, em Americana – Foto: Divulgação/Prefeitura de Americana

Nesta terça-feira (23), o secretário municipal de Esportes Marcio Leal e Henrique Sacilotto, que é um dos organizadores do campeonato, estiveram no programa Liberal no Ar, da Rádio Clube (AM 580). A dupla confirmou a presença de Michel Bastos e do influenciador Rafael Vieira, conhecido como Jukanalha.

“É um esporte fantástico, tenho certeza que vai crescer muito nesses próximos anos”, disse Leal. “O padbol é um esporte que você precisa ter uma agilidade muito grande e estar pensando a todo momento. Faz com que, além de usar toda a parte estrutural de movimento, o raciocínio seja rápido, porque precisa estar todo o tempo atento”, completou o secretário.

Novidade

O padbol é um esporte criado na Argentina em 2008 e que chegou ao Brasil recentemente. As disputas são feitas em quadras de 60 m² cercadas por vidro, que delimitam o espaço. De forma resumida, a modalidade se assemelha ao tênis, mas se joga com os pés.

A competição acontecerá nas categorias infantil, iniciante, mista, PCD (Pessoa com Deficiência) e PRO. De acordo com a prefeitura, a categoria mista pode ser formada por um homem e uma mulher, ou duas mulheres. Apesar de todas terem troféus e medalhas, apenas o torneio infantil não terá premiação em dinheiro.

Na sexta-feira, o Open de Padbol terá início com as disputas da categoria mista. No sábado, entram em quadra os atletas PRO e iniciantes – no mesmo dia, haverá o Jogo das Estrelas com Michel Bastos e Jukanalha. No domingo, por fim, as categorias infantil e PCD encerram o evento.

