Com ajuda de pais e alunos, Camisa 1 Solidário arrecada 13 mil litros de leite

A campanha Camisa 1 Solidário, promovida pela Associação Camisa 1, responsável pela Escola de Goleiros e projeto de futebol de campo com o mesmo nome, arrecadou 13 mil litros de leite para instituições beneficentes de Americana e região. A ação foi realizada em parceria com alunos, pais e demais apoiadores e arrecadou quase o dobro da meta inicial, de sete mil litros.

Camisa 1 Solidário arrecadou 13 mil litros de leite em 2024 – Foto: Divulgação/Camisa 1

Ao todo, 20 entidades receberão as doações, que tiveram início nesta semana e devem se estender até sábado (27).

O idealizador da Camisa 1, Vander Batistella, celebrou a campanha. “É uma sensação de dever cumprido. É um legado, nosso projeto começou em 2005, com o intuito de ajudar pessoas. Completou 18 anos e nós continuamos com o mesmo lema, queremos ensinar os alunos que eles podem ajudar também”, disse.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“O engajamento foi fantástico, dos alunos, dos pais, amigos de longe que mandaram recursos para a compra de leite. Foi fantástico, nós superamos em mais de seis mil litros a nossa primeira meta, que era sete mil. Isso nos deixa muito felizes”, completou Vander.

Durante o período da campanha, pais e alunos aderiram à criatividade para arrecadar mais. Um exemplo disso é o autônomo Rodolfo Pedroso da Silva, pai do aluno Yann Pedroso e Silva, de 12 anos, que realizou uma rifa para colaborar com as doações, valendo uma camisa especial de 18 anos da Camisa 1.

Vander Batistella junto de parte das caixas de leite arrecadadas – Foto: Leonardo Matos / Liberal

“Cada nome valia dois litros de leite. Nós não pedimos nada em dinheiro, teve bastante gente que, ao invés de doar dois litros, doou mais. Estávamos no intuito de receber 200 litros, mas acabamos recebendo mais”, disse Rodolfo.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Ele ainda completou dizendo que algumas pessoas fizeram a doação, mas não quiseram participar da rifa – o que aumentou a quantidade arrecadada.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Auxílio

Além das entidades, também receberão doações famílias de alunos da Camisa 1 que estão em situação de vulnerabilidade social ou insegurança alimentar. Entre as instituições beneficiadas estão as unidades da Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Americana e de Nova Odessa, Lar São Vicente de Paula, Casa da Criança, assim como Benaiah e Lar Mãe Esperança.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.