Rio Branco confirma retorno à Copa Paulista após 7 anos e conhece adversários

O Rio Branco jogará a Copa Paulista de 2024, que começa em 16 de junho. A confirmação se deu na manhã desta sexta-feira (19), após conselho técnico entre clubes e FPF (Federação Paulista de Futebol), na sede da entidade, em São Paulo. Na ocasião, o Tigre, que não disputava o torneio desde 2017, também já conheceu seus adversários.

A equipe americanense está no Grupo 4, ao lado de Capivariano, Primavera, Red Bull Bragantino e São Bento.

A reunião desta sexta definiu as diretrizes da edição deste ano. A Copa Paulista contará com 26 equipes divididas em cinco grupos regionalizados.

Conselho técnico sobre a competição foi realizado nesta sexta – Foto: Rodrigo Corsi/Agência Paulistão

Após a fase de grupos, que classifica três de cada chave, haverá disputa mata-mata partindo das oitavas de final. A partir das quartas, haverá árbitro de vídeo. O torneio conta com participantes das séries A1, A2, A3 e A4 do Campeonato Paulista.

Na Copa Paulista, os dois finalistas garantem vaga em competições nacionais. Isso porque o campeão pode escolher entre disputar a Copa do Brasil ou a Série D do Campeonato Brasileiro, enquanto o vice fica com a opção que sobrar.

O União Barbarense, que dispensou seus jogadores logo após a eliminação na Série A4, não disputará a Copa Paulista.

Paralelamente à definição na Copa Paulista, o Rio Branco também se prepara em busca do acesso na Série A4. O time joga a primeira partida da semifinal neste sábado, às 15h, contra o XV de Jaú, no Estádio Décio Vitta, em Americana.

Os ingressos estão em promoção até às 17h desta sexta. A arquibancada custa R$ 10 reais e a cadeira cativa, coberta, R$ 20.

Confira os grupos da Copa Paulista 2024:

Grupo 1: Grêmio Prudente, Mirassol, Vocem, Votuporanguense e XV de Jaú

Grêmio Prudente, Mirassol, Vocem, Votuporanguense e XV de Jaú Grupo 2: Barretos, Botafogo, Comercial, Francana e Monte Azul

Barretos, Botafogo, Comercial, Francana e Monte Azul Grupo 3: Rio Claro, São-Carlense, Taquaritinga, União São João e XV de Piracicaba

Rio Claro, São-Carlense, Taquaritinga, União São João e XV de Piracicaba Grupo 4: Capivariano, Primavera, Red Bull Bragantino, RIO BRANCO e São Bento

Capivariano, Primavera, Red Bull Bragantino, RIO BRANCO e São Bento Grupo 5: EC São Bernardo, Juventus, Oeste, Portuguesa, São Caetano e União Suzano

