Após eliminação, União Barbarense inicia dispensa de jogadores

Após a eliminação no Campeonato Paulista da Série A4, no último domingo (14), o União Barbarense iniciou nesta segunda-feira a dispensa dos atletas que têm contrato com o clube. Com novo empate em 0 a 0 contra a Francana, a equipe de Santa Bárbara d’Oeste deixou a disputa pelo critério de desempate.

Ao LIBERAL, a assessoria de imprensa do clube confirmou a informação na tarde desta segunda-feira (13). A maioria dos jogadores tem contrato com o Leão da 13 até o mês de maio, coincidindo com o fim da Série A4.

União Barbarense começa a dispensar jogadores e não deve mais jogar neste ano – Foto: Bruno Zancan/UABFC

Com a eliminação no estadual, o União pode voltar a jogar profissionalmente apenas em 2025. Isso porque o time não deverá jogar a Copa Paulista, que tem previsão de início para o dia 16 de junho, com conselho técnico programado para sexta-feira (19).

Após a eliminação diante da Francana, o presidente do clube de Santa Bárbara d’Oeste, Daniel de Castro, ressaltou que não está nos planos disputar a competição regional no segundo semestre.

“Não, não temos esse projeto [Copa Paulista]. É muito difícil, não tem ajuda nenhuma da federação, nós quase não temos [ajuda] por causa dos bloqueios, mas vamos aguardar”, disse em entrevista à Rádio Brasil, de Santa Bárbara.

O LIBERAL questionou o presidente unionista sobre o planejamento para os próximos passos do União na temporada, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin