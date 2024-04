Rio Branco divulga parcial de 2 mil ingressos vendidos para duelo diante do XV de Jaú

O Rio Branco deverá contar com bom público no jogo de ida da semifinal do Campeonato Paulista Série A4, neste sábado (20), às 15h, contra o XV de Jaú, no Décio Vitta, em Americana. De acordo com o clube, já são mais de dois mil ingressos vendidos de forma antecipada para a partida. Sobem para a Série A3 os dois finalistas.

Até sexta-feira (19), às 17h, o Tigre realiza uma promoção de ingressos antecipados. A arquibancada custa R$ 10 reais e a cadeira cativa, coberta, R$ 20. Os ingressos estão disponíveis em nove pontos de venda, incluindo o próprio estádio e a Sede Náutica. Além disso, também é possível comprar pela internet.

Rio Branco terá mais de dois mil torcedores pela primeira vez desde 2018 – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

No dia do jogo, os valores voltam para o preço de R$ 20 inteira e R$ 10 meia para a arquibancada, enquanto a cativa custará R$ 40 inteira e R$ 20 meia. No entanto, torcedores que forem ao Décio Vitta com a camisa do Rio Branco pagarão meia entrada. Crianças de até 12 anos, PCD (Pessoas Com Deficiência) e autistas não pagam ingresso. Além disso, pessoas acima de 60 anos, acompanhantes de PCD e de autistas também têm 50% de desconto nas entradas.

Assim, já é possível afirmar que o Tigre terá o seu melhor público na temporada. Isso porque o jogo de ida da fase quartas de final, vitória por 3 a 1 contra o Taquaritinga, contou com 1.660 torcedores e é, até o momento, o maior número do time em 2024, segundo maior de toda a Série A4 deste ano.

Desde 2018

A expectativa para sábado é superar os 3.098 torcedores de Francana x União Barbarense, que é o maior da competição até aqui. O último jogo do Rio Branco que passou da marca de dois mil torcedores no Décio Vitta foi em 2018, justamente contra o União Barbarense, na Série A3. Na ocasião, o Tigre acabou derrotado por 1 a 0.

Copa Paulista

Nesta sexta-feira, às 11h, o Rio Branco irá participar do Conselho Técnico da Copa Paulista, para confirmar a presença do clube na competição, que tem previsão de início para o dia 16 de junho. Podem participar equipes das Séries A1, A2, A3 e A4, que serão conhecidas após a reunião, em São Paulo. A última vez que o Tigre disputou o torneio foi em 2017, quando caiu na primeira fase.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.