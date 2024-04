Rio Branco anuncia dois nomes para o mata-mata da Série A4, mas pode perder vice-artilheiro

O Rio Branco anunciou na tarde desta terça-feira (2) dois novos nomes para o mata-mata da Série A4 do Campeonato Paulista. Chegam ao clube o meio-campista David Lazari, de 34 anos, e o atacante Luan Carioca, de 24. A dupla já deverá estar à disposição para o jogo de ida das quartas de final, contra o Taquaritinga, que acontece neste sábado (6), às 15h, em Americana.

Lazari, conforme o LIBERAL já havia antecipado, chega após passagem pelo Goiatuba, da primeira divisão goiana. Ao longo de sua extensa carreira, atuou em equipes como Red Bull Brasil, Novorizontino, Caldense-MG e Ferroviária. Além disso, rodou pelo exterior, acumulando passagens por Bulgária, Bielorrússia, Catar, Nicarágua e Hong Kong.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Com experiência no exterior, David Lazari é oficializado pelo Rio Branco – Foto: Gustavo Tomazeli/Rio Branco

Luan Carioca, por sua vez, passou pela base do Vasco da Gama e por equipes como Pérolas Negras-RJ, Porto-PE e Penapolense. Enquanto jogava pelo time de Penápolis, inclusive, marcou um gol contra o próprio Rio Branco na edição de 2023 da quarta divisão estadual. Seu último clube foi o Serra, da elite do Espírito Santo.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Para a fase de mata-mata, cada equipe pode realizar até quatro trocas na lista de inscritos. Até o momento, a única saída confirmada no Rio Branco é a do atacante Bismarck. Outro nome que pode deixar o clube é o goleiro Sandro, que ainda não jogou e está suspenso pela briga no dérbi.

Luan Carioca reforça o ataque do Rio Branco para o mata-mata – Foto: Gustavo Tomazeli/Rio Branco

David Batista

Uma incógnita para as quartas de final é o atacante David Batista, vice-artilheiro da equipe com cinco gols. O jogador de 34 anos pertence ao Inter de Santa Maria-RS e tem contrato de empréstimo com o Tigre válido até o dia 14 deste mês.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

No entanto, o clube gaúcho solicitou o retorno do atleta para a disputa da segunda divisão gaúcha, que começa no dia 13 deste mês, mesma data do jogo de volta contra o Taquaritinga. Agora os clubes tentam chegar a um acordo e, enquanto isso, Batista segue treinando normalmente com o elenco riobranquense. *Estagiário sob supervisão de Luciano Bianco