Rio Branco inicia semana de preparação para dar fim ao ‘fantasma das quartas de final’

Após a vitória por 2 a 0 diante do Independente no fim de semana, o Rio Branco se reapresentou nesta segunda-feira (1º) para dar início à preparação para as quartas de final do Campeonato Paulista Série A4. No sábado (6), a equipe recebe o Taquaritinga, pela partida de ida, buscando se livrar do “fantasma das quartas de final”.

Isso porque a equipe nunca passou das quartas em toda a sua história. Até o momento foram nove quartas de final e nove eliminações, incluindo a de 2023, para o próprio Taquaritinga. Nos acessos de 1990, 2009 e 2012, a decisão aconteceu em disputas de quadrangulares ou hexagonais.

Rio Branco busca passar das quartas pela primeira vez – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Na primeira fase deste ano, o Tigre somou 25 pontos e ficou na sexta posição, enquanto o Taquaritinga foi terceiro colocado, com 29. As equipes se enfrentaram na 11ª rodada, com vitória por 2 a 1 do Rio Branco, fora de casa, quando o técnico Raphael Pereira ainda estava na condição de interino.

Apesar de já ter vencido o adversário na competição, o treinador prevê um duelo difícil. A equipe terá quatro desfalques por suspensão, enquanto outros jogadores são dúvida por lesões. O time não poderá contar com os goleiros Eder e Sandro, assim como os atacantes Vitinho e Felipe Muranga, que estão suspensos.

Além deles, o zagueiro Ricardo, os laterais Braian e Gustavo Oliveira, junto ao volante Kayllan, estão no departamento médico e serão avaliados no dia a dia. “Vamos nos reunir para ver os atletas disponíveis. Já conhecemos o adversário, vai ser um jogo difícil, como foi o Barretos, XV de Jaú, nessa divisão não tem jogo fácil. Estamos preparados para o que der e vier, nosso pensamento é subir”, disse Raphael em coletiva.

Reforços para o mata-mata

Agora, o clube pode realizar quatro trocas na lista de inscritos. Um atleta que já deixou a equipe é o atacante Bismarck, que nem participou da preparação para a última rodada. Os demais nomes dispensados serão divulgados em breve pelo clube.

O primeiro contratado para o mata-mata deverá ser o meio-campista David Lazari, que está próximo de ser anunciado. Aos 34 anos, ele vem de passagem pelo Goituba, da primeira divisão goiana. Durante sua carreira ele rodou por diferentes equipes brasileiras e do exterior, com passagens pela Bulgária, Bielorrússia, Catar, Nicarágua e Hong Kong.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.