Fabio Cremonez vê participação positiva da Natação Americana no Brasileiro Absoluto

Equipe americanense foi representada por sete atletas no Campeonato Brasileiro Absoluto, disputado no Rio de Janeiro

A participação da Natação Americana no Campeonato Brasileiro Absoluto, disputado na última semana, no Rio de Janeiro, foi avaliada de forma positiva pelo técnico da equipe, Fabio Cremonez. A equipe foi representada por sete atletas na competição, classificada como seletiva para os Jogos Olímpicos de Paris pela CBDA (Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos).

No masculino, estiveram presentes Vitor Sega (200 m livre, 400 m livre e 800 m livre), Lucas Pelegrini (200 m costas), Matteo Vissotto (100 m costas e 200 m costas), assim como Rafael Rocha (200 m borboleta). Já no feminino, competiram Manuela Sega (100 m peito, 200 m peito, 50 m livre e 100 m livre), Thays Lira (200 m borboleta) e Isabela Piragine (100 m costas e 200 m costas).

Técnico Fábio Cremonez avaliou como positiva a participação da equipe na seletiva olímpica – Foto: Arquivo / Liberal

Os irmãos Vitor e Manuela Sega conseguiram disputar finais ao longo do campeonato. Nos 400 m livre, Vitor ficou em sexto lugar da final A com o tempo de 3m55s91. Nos 200 m livre, disputou a final B, que envolve atletas que ficaram entre 9º e 16º nas classificatórias, e também terminou em sexto, com tempo de 1m51s48.

Manuela, por sua vez, chegou à final A dos 100 m peito e terminou na oitava posição, finalizando a prova em 1min10s98. Nos 200 m, ela se classificou para a final B e terminou em terceiro lugar, com 2m37s63. Os demais atletas não conseguiram chegar às finais.

“O Vitor ficou com final A nos 400 m e final B nos 200 m, a Manuela pegou final A nos 100 m peito e final B nos 200 m peito. O restante do time saiu de lá com uma experiência muito positiva na bagagem. Eu tenho certeza que todo mundo saiu muito motivado a crescer mais como atleta”, disse Fabio Cremonez.

Americanenses medalhistas

Além dos atletas da Natação Americana, o município foi representado com medalhas por Murilo Sartori e Guilherme Rosolen. Nos 200 m, Murilo, que compete pelo Flamengo, ficou em primeiro lugar nos 200 m livre, com 1min46s98. Apesar do ouro, não garantiu o índice olímpico na prova individual. No entanto, ele foi convocado pela CBDA para o revezamento 4×200 m.

Rosolen, por sua vez, foi medalhista de bronze nos 100 m borboleta. O nadador do Minas Tênis Clube terminou sua prova em 52s65.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.