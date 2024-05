O nadador americanense Murilo Sartori foi convocado na noite deste sábado (11), pela CBDA (Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos), para o time brasileiro que vai disputar a prova do revezamento 4×200 m livre nos Jogos Olímpicos de Paris, na França, que serão realizados entre o final de julho e o início de agosto.

Esta será a segunda Olimpíada do atleta, que completa 22 anos na próxima semana. Na primeira, em Tóquio, em 2021, ele disputou o mesmo revezamento e ainda a prova individual dos 200 m livre.

Murilo vai disputar o revezamento 4x 200 m livre em Paris – Foto: CBDA / Divulgação

A convocação foi feita logo após o final do Campeonato Brasileiro Absoluto de Natação, disputado no Rio de Janeiro, que também serviu como seletiva para as Olimpíadas.

Murilo, que foi revelado pela equipe Natação Americana e hoje defende o Flamengo, venceu a prova dos 200 m livre na competição nacional, na última terça-feira (7), com o tempo de 1min46s98, mas não atingiu o índice olímpico, que era de 1min46s26. No entanto, como segue entre os melhores desta prova no ranking da CBDA, ele acabou sendo chamado para o revezamento.

Além dele, foram convocados Guilherme Pereira da Costa, que defende a equipe Unisanta; e ainda Fernando Scheffer e Eduardo Moraes, ambos do Minas Tênis Clube.

Nova chance

Murilo ainda terá mais uma chance de buscar o índice olímpico dos 200 m livre, durante a disputa do torneio Sette Colli, que acontece em Roma, na Itália, de 21 a 23 deste mês de maio.

Região em Paris

Outros dois nomes da RPT (Região do Polo Têxtil) estão confirmados nas disputas em Paris neste ano: o velocista Felipe Bardi, nos Jogos Olímpicos, e o atirador Alexandre Galgani, nos Jogos Paralímpicos.

Bardi, de Americana, já obteve o índice olímpico ao correr os 100 m em 9s96, batendo o recorde brasileiro da distância, e está praticamente confirmado na disputa individual. Ele ainda pode conquistar uma vaga no revezamento 4×100 m rasos.

Por sua vez, Galgani, que é de Americana mas mora em Sumaré, se classificou no tiro paralímpico após um ouro e uma prata no Parapan se Santiago, no ano passado.