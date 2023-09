Felipe Bardi venceu com 10 centésimos de vantagem para o segundo colocado - Foto: Christian Correa

Americana tem o homem mais rápido da história do Brasil. Nascido e criado no município, Felipe Bardi, de 24 anos, bateu o recorde nacional dos 100 metros rasos neste sábado (9), no Troféu Bandeirantes de Atletismo, em São Bernardo do Campo. De quebra, ele garantiu índice para a disputa dos Jogos Olímpicos de Paris-2024.

Até então, a melhor marca do País era do piracicabano Erik Felipe, que havia cravado 9s97 em 28 de julho, no Campeonato Sul-Americano, em São Paulo. Antes, nenhum brasileiro havia corrido abaixo dos 10s.

Bardi já havia feito 9s97 em julho, mas o vento estava acima do permitido, motivo pelo qual o resultado não foi homologado.

Mas, desta vez, não houve vento para impedi-lo, e o velocista venceu a prova com dez centésimos de vantagem para o segundo colocado, Rodrigo Pereira do Nascimento, do Pinheiros. Bardi competiu pelo Sesi São Paulo.