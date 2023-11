Com um ouro e uma prata no Parapan de Santiago, Galgani fatura vaga para Paris-2024

O atirador Alexandre Galgani, que é nascido em Americana e mora em Sumaré, encerrou nesta terça-feira (21) a sua participação nos Jogos Parapan-Americanos de Santiago, no Chile, com uma medalha de ouro, uma de prata e a vaga para os Jogos Paralímpicos de Paris na bagagem.

Alexandre Galgani faturou um ouro nesta terça-feira – Foto: Miriam Jeske / CPB

Galgani iniciou sua disputa na última segunda-feira, quando conquistou a medalha de prata na prova R5 carabina de ar deitado. Com 253.2 pontos, ele ficou atrás de Stetson Bardifield, dos Estados Unidos, que somou 253.4 e foi o vencedor; e à frente de Maria Rodriguez, da Argentina, que ocupou a terceira posição, com 230.2.

Nesta terça, no entanto, Galgani brilhou ainda mais e buscou logo a medalha de ouro na R4 carabina de ar em pé, quebrando o recorde da competição continental, com 252.3 pontos somados na final. Ele superou Carmelo Milan, do Uruguai, que foi o segundo colocado, com 248.0; e novamente Maria Rodriguez, no terceiro lugar, com 226.6.

Com os resultados desta semana, ele obteve uma vaga para os Jogos Paralímpicos de Paris-2024, na França, que era o seu principal objetivo na competição no Chile.

Ao LIBERAL, Galgani destacou a felicidade pela medalhas obtidas e disse que já vislumbra um grande resultado nas Paralimpíadas.

“A sensação é maravilhosa, não tem nem como descrever. Sensação de dever cumprido, de ter colhido tudo que plantei. Agora, o foco é total em Paris, para entrar no ciclo com visão total direcionada a Paris, para, se Deus quiser, conseguir fazer até melhor do que eu fiz aqui, conquistar o tão sonhado ouro paralímpico. Então é só agradecer a Deus pela conquista, minha família, minha esposa, que treina todos os dias comigo”, comentou o atirador nesta terça.

Modalidade

Além de Galgani, o tiro paralímpico em geral encerrou as disputas nesta terça-feira, com o time brasileiro fechando na segunda colocação do quadro final da modalidade, com dois ouros, duas pratas e dois bronzes. O primeiro lugar na soma total ficou com os Estados Unidos, cuja equipe faturou apenas um ouro a mais que o Brasil.